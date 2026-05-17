“茅ヶ崎で農業に励む”杉田かおる、畑で育てた“巨大レタス”を披露「立派」「どでかいレタスに驚きです」

“茅ヶ崎で農業に励む”杉田かおる、畑で育てた“巨大レタス”を披露「立派」「どでかいレタスに驚きです」