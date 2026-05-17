“茅ヶ崎で農業に励む”杉田かおる、畑で育てた“巨大レタス”を披露「立派」「どでかいレタスに驚きです」
俳優・杉田かおる（61）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。自身の畑の近況を写真で披露した。
【写真】「どでかい」畑で育てた“巨大レタス”を披露した杉田かおる
杉田は神奈川・茅ヶ崎に移住後、農業に力を入れており、インスタではたびたび自然農に励む様子を紹介している。
この日は「2年前から勉強させて頂いてる ぽんぽこファームの畑 撮影の合間に事務所の社長をご案内させて頂きました」と報告し、畑の写真を披露。「微生物の力でレタスもこんなに大きく育ってます」と大きく実ったレタスを手にした杉田の写真を公開した。
続く投稿では、「野菜のお花って可愛いですよね」とつづり、紫色の花びらを付けた“ジャガイモの花”を披露。緑生い茂る畑の写真もアップし、「ごぼうや大根の花も好きです 自然農法も色々やり方があるけれど、共通するのは、畑を裸にしない事。植物が土を育み 土が植物を育てる ウィンウィンの関係」と畑への愛情たっぷりに伝えた。
この投稿には、「立派なカブとレタスですね」「野菜が活き活きしてますね！」「どでかいレタスに驚きです」「よく育っています」「癒されますね」「じゃがいもの花って、こんなに可憐な花なんですね」などのコメントが寄せられている。
【写真】「どでかい」畑で育てた“巨大レタス”を披露した杉田かおる
杉田は神奈川・茅ヶ崎に移住後、農業に力を入れており、インスタではたびたび自然農に励む様子を紹介している。
この日は「2年前から勉強させて頂いてる ぽんぽこファームの畑 撮影の合間に事務所の社長をご案内させて頂きました」と報告し、畑の写真を披露。「微生物の力でレタスもこんなに大きく育ってます」と大きく実ったレタスを手にした杉田の写真を公開した。
この投稿には、「立派なカブとレタスですね」「野菜が活き活きしてますね！」「どでかいレタスに驚きです」「よく育っています」「癒されますね」「じゃがいもの花って、こんなに可憐な花なんですね」などのコメントが寄せられている。