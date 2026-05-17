パンチくん、消防局の“引退品”で遊ぶ姿が話題 市川市動植物園・サル山に設置された「新遊具」の正体に称賛の声
世界中で話題になっている千葉県・市川市動植物園の“パンチくん”ことニホンザル・パンチが14日、市川市消防局の公式Xに登場。サル山に新たに設置された遊具の全貌が明らかになった。
【動画】「楽しそう」「かわいい〜」消防局の役目を終えたホースで遊ぶパンチくん
投稿では、「市川市消防局の役目を終えたホースたち パンチくんの遊び道具として蘇る！」とコメントし、廃棄予定だったホースで遊ぶパンチの動画を公開している。
動画には、パンチがホースにぶら下がったり、器用にその上を歩いたり、勢いよく飛びついたりと、新しいおもちゃに夢中になって遊ぶ愛らしい姿が収められていた。
この投稿に、ファンからは「使い終えたホースもこんな風に再利用してるんですね!! パンチくん楽しそう」「かわいい〜」「ありがとう、市川市消防局さん」「とてもいい有効活用」「このような再利用良いかも！ パンチくん、良かったね」「素敵なリサイクル」「市川市のファンになりそう」などと反響が寄せられ、役目を終えた備品の再活用に注目が集まっている。
【動画】「楽しそう」「かわいい〜」消防局の役目を終えたホースで遊ぶパンチくん
投稿では、「市川市消防局の役目を終えたホースたち パンチくんの遊び道具として蘇る！」とコメントし、廃棄予定だったホースで遊ぶパンチの動画を公開している。
動画には、パンチがホースにぶら下がったり、器用にその上を歩いたり、勢いよく飛びついたりと、新しいおもちゃに夢中になって遊ぶ愛らしい姿が収められていた。
この投稿に、ファンからは「使い終えたホースもこんな風に再利用してるんですね!! パンチくん楽しそう」「かわいい〜」「ありがとう、市川市消防局さん」「とてもいい有効活用」「このような再利用良いかも！ パンチくん、良かったね」「素敵なリサイクル」「市川市のファンになりそう」などと反響が寄せられ、役目を終えた備品の再活用に注目が集まっている。