目を離したせいで子どもが危険な目に遭ったというのに、そんなことすら気づかない旦那さんもいるようです……。今回は、そんな旦那さんが撃退されたエピソードをご紹介します。

見ていてくれてありがとう？

「ショッピングモールで買い物していたら、2歳くらいの女の子がヨチヨチ走っていました。周りに保護者らしき人はいない様子……。自動ドアから駐車場に出ようとしていたので、慌てて止めました。

女の子と一緒に待っていたら、スマホを見ながらのんびり歩いてきたお父さんらしき男性が『行くぞー』と声をかけてきて。隣にいる私のことは完全にスルー……。

まあ、女の子は無事だったしいいか……と、去っていく二人を見送っていたら、トイレに行っていたお母さんも合流し『見ていてくれてありがとう』とお父さんにお礼を言っていたんです。いやいや、あなたの旦那さん、まったく見ていませんでしたよ？

モヤモヤしていたら、休憩スペースでお茶をしていたおばさまたちが『全然見てなかったよ⁉』『さっきも子どもが駐車場に飛び出そうとして、あの人が止めてくれたんだから！』と、お母さんに一部始終を説明してくれました。

お母さんは申し訳なさそうに謝ってくれて、そんな状況で旦那さんはただ気まずそうにしているだけ。大人としてその態度はどうなんだ……。そのままじゃいつか離婚されるだろうな」（体験者：20代女性・自営業／回答時期：2026年3月）

▽ もし、そのまま子どもが駐車場に飛び出して行ったらと考えると怖すぎます……！ そんな危機感のない旦那さんが奥さんに感謝されていたら、かなりモヤモヤしますね……。周りの人がちゃんと説明してくれてよかったです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。