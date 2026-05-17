【ブンデスリーガ】ザンクト・パウリ 1−3 ヴォルフスブルク（日本時間5月16日／ミラントア・シュタディオン）

【映像】塩貝健人、空中のボール→飛び出しながら“絶妙すぎるトラップ”

ヴォルフスブルクに所属する日本代表FWの塩貝健人が、絶妙なトラップを披露し前線の起点となった。

入れ替え戦プレーオフ圏内の16位・ヴォルフスブルクは日本時間5月16日、ブンデスリーガ最終節で17位のザンクト・パウリと対戦した。ベンチスタートだった塩貝は、3ー1とリードして迎えた87分からピッチに登場。すると、直後の90+3分に見せ場を迎えた。

GKカミル・グラバラが蹴ったロングフィードによって、相手陣内でボールが行き来した。するとMFクリスティアン・エリクセンがヘディングで前線に流し込んだボールが、塩貝の足元にこぼれてきた。

日本代表アタッカーは、高く上がったボールを見極めながら飛び出すと、頭上を超えてきたボールに対して右足でコントロール。自分の前にあるスペースに落とし、カバーに入ったFWジェナン・ペイチノヴィッチへとボールをつないだ。リードする中でうまく時間を使った塩貝のプレーにABEMAのコメント欄では「塩貝うまいな」「エグいって！」「上手すぎやろ」「冷静に時間を使う塩貝」「見えてる」と称賛の声が並んだ。

アディショナルタイムを含めて9分間の出場だった塩貝は、スプリントを武器に前線で起点を作った。90+3分にはイエローカードを受けたが、チームの勝利に貢献している。（ABEMA／ブンデスリーガ）