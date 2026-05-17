[5.16 スコットランド・プレミアリーグ第38節 セルティック 3-1 ハーツ]

　日本代表FW前田大然がセルティックを逆転優勝に導く決勝ゴールを挙げた。

　スコットランド・プレミアリーグ最終節が16日に開催され、2位セルティックは勝ち点1差の首位ハーツとホームで対戦。前半43分に先制されたが、同アディショナルタイム4分にMFアルネ・エンゲルスのPK弾で追いつくと、ドラマは終盤に待っていた。

　後半42分、左からの折り返しに前田が反応。GKともつれながらも押し込み、一度はオフサイドの判定となったものの、VARを経て逆転弾が認められた。

　セルティックは後半アディショナルタイム8分にFWカラム・オスマンドのゴールで突き放し、3-1で快勝。劇的な形で5連覇を達成した。

　SNS上では「すごいな」「漫画や!」「前田大然、神になる」「セルティックの英雄」「銅像建てて良いレベル」「逆転優勝おめでとう」「W杯も期待」と絶賛の声などが相次いだ。