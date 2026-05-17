「前田大然、神になる」「銅像建てて良いレベル」漫画のような展開にファン喝采
[5.16 スコットランド・プレミアリーグ第38節 セルティック 3-1 ハーツ]
日本代表FW前田大然がセルティックを逆転優勝に導く決勝ゴールを挙げた。
スコットランド・プレミアリーグ最終節が16日に開催され、2位セルティックは勝ち点1差の首位ハーツとホームで対戦。前半43分に先制されたが、同アディショナルタイム4分にMFアルネ・エンゲルスのPK弾で追いつくと、ドラマは終盤に待っていた。
後半42分、左からの折り返しに前田が反応。GKともつれながらも押し込み、一度はオフサイドの判定となったものの、VARを経て逆転弾が認められた。
セルティックは後半アディショナルタイム8分にFWカラム・オスマンドのゴールで突き放し、3-1で快勝。劇的な形で5連覇を達成した。
SNS上では「すごいな」「漫画や!」「前田大然、神になる」「セルティックの英雄」「銅像建てて良いレベル」「逆転優勝おめでとう」「W杯も期待」と絶賛の声などが相次いだ。
日本代表FW前田大然がセルティックを逆転優勝に導く決勝ゴールを挙げた。
スコットランド・プレミアリーグ最終節が16日に開催され、2位セルティックは勝ち点1差の首位ハーツとホームで対戦。前半43分に先制されたが、同アディショナルタイム4分にMFアルネ・エンゲルスのPK弾で追いつくと、ドラマは終盤に待っていた。
セルティックは後半アディショナルタイム8分にFWカラム・オスマンドのゴールで突き放し、3-1で快勝。劇的な形で5連覇を達成した。
SNS上では「すごいな」「漫画や!」「前田大然、神になる」「セルティックの英雄」「銅像建てて良いレベル」「逆転優勝おめでとう」「W杯も期待」と絶賛の声などが相次いだ。
GOOOOOOOOOOOOL DO CELTIC! ⚽️— Canal GOAT (@CanalGOATBR) May 16, 2026
MAEDA! MAEDA! MAEDA! O FUTEBOL É INCRÍVEL!
É final na Escócia. Estamos AO VIVO de graça e com imagens!#EscocêsNoGOAT #CanalGOAT pic.twitter.com/BfL7C44lOx