開催：2026.5.17

会場：シティ・フィールド

結果：[メッツ] 6 - 3 [ヤンキース]

MLBの試合が17日に行われ、シティ・フィールドでメッツとヤンキースが対戦した。

メッツの先発投手はウアスカル・ブラソバン、対するヤンキースの先発投手はカルロス・ロドンで試合は開始した。

2回表、7番 トレント・グリシャム 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでヤンキース得点 NYM 0-1 NYY

3回裏、ピッチャー カルロス・ロドンがワイルドピッチでメッツ得点 NYM 1-1 NYY、さらにピッチャーが悪送球でメッツ得点 NYM 2-1 NYY

4回裏、8番 ブレット・バティ 6球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでメッツ得点 NYM 3-1 NYY

5回表、4番 ポール・ゴールドシュミット 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでヤンキース得点 NYM 3-2 NYY

5回裏、4番 マーク・ビエントス 2球目を打ってサードへのタイムリーツーベースヒットでメッツ得点 NYM 5-2 NYY

7回表、3番 コディ・ベリンジャー 初球を打ってライトフライ しかしライトがエラーでヤンキース得点 NYM 5-3 NYY

7回裏、4番 マーク・ビエントス 3球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでメッツ得点 NYM 6-3 NYY

試合は6対3でメッツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はメッツのデービッド・ピーターソンで、ここまで2勝4敗0S。負け投手はヤンキースのカルロス・ロドンで、ここまで0勝1敗0S。メッツのウィリアムズにセーブがつき、2勝1敗6Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-17 11:34:19 更新