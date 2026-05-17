「前髪アリの黒衣装が最高」「世界一のアイドル」道枝駿佑のオフショット大放出に反響続々！「3枚目と4枚目かわいすぎ」「脚の長さが際立ってる」の声

【写真】道枝駿佑の脚の長さに反響！スタイルの良さ際立つ

なにわ男子の道枝駿佑が自身のInstagramで、番組出演時のオフショットを大放出した。

■道枝駿佑がオフショットを大放出

道枝は「Venue101 ありがとうございました！」と綴り、計14点の写真を投稿した。

1枚目は檀上に腰掛け、立てた右膝の上に右腕を乗せて頬杖をつくような仕草。伸ばした左脚がすらりとしており、スタイルの良さが際立っている。

2枚目は打って変わってダブルピース、3枚目は両手を頬にあててハートマークのようなポーズに。すまし顔のクールな表情からキュートな表情まで、14点の写真からは道枝の奥深い魅力が伝わってくる。

道枝のテキストにあるように、この日、なにわ男子はNHKで放送の音楽番組『Venue101』に出演。なにわ男子のデビュー5周年を表現するような特別なセットリストで30分のスペシャルライブを行った。

この投稿には、「いつもより早い更新で嬉しい」という声の他、「リアタイしてました！」「早く投稿してくれてありがたい」「お疲れさまでした」という声や、「黒い衣装かっこよすぎる」「今日のビジュほんとにほんとにだいすき」「前髪アリの黒衣装が本当に最高」とビジュアルを褒める声も多数寄せられていた。

さらに、「きれいでかわいくて最高！」「階段で撮ってるからより脚の長さが際立ってる」

「世界一のアイドル」「3枚目と4枚目さすがに可愛すぎ」「世界一キラキラでかっこよかったよ」と称賛の声が相次いだ。

■写真：道枝駿佑の脚の長さに反響！スタイルの良さ際立つ