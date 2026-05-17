【ヴィクトリアマイル／大口投票】エンブロイダリーとカムニャックに高額集中　前日には“2桁オッズ”の大口出現

第21回の大口投票は2強に集中。

当日午前の段階でエンブロイダリーが単勝2.1倍で1番人気に推され、カムニャックが2番人気5.9倍で、クイーンズウォークが8.6倍の3番人気と続き、ここまでがオッズ一桁。以下ニシノティアモが11.3倍の4番人気と続いている。

■ニシノティアモにも大口あり

好天が続いたこともあり、前日の午前9時31分頃にいきなりエンブロイダリーの単勝約200万円、続いて9時41分にはカムニャックに単勝約180万円と早くも2強に高額が投下。続いてニシノティアモにも11時頃に単勝約100万円、14時13分頃にも単勝約100万円の投票があり、活発に投票が行われていた。

午後からはエンブロイダリーに投票が集中。100万円台の投票を連発し、午後21時31分頃に複勝約120万円、22時11分頃にも複勝約230万円の大口があり、前日の投票を締めくくった。

一夜明けた日曜もエンブロイダリーの勢いは止まらず、午前9時1分頃の単勝約260万円を皮切りに、9時36分頃には複勝約550万円、10時16分頃にも単勝約470万円の高額ラッシュ。カムニャックにも10時56分頃に単勝約330万円の投票があり、大口はこの2頭の一騎打ちムードだ。

午後にはより活発な投票が予想され、エンブロイダリーとカムニャックが投票額をどこまで伸ばすのか。またそれ以外の馬へ“ポツン大口”はあるのか、引き続きチェックしておきたい。