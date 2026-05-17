グラビアアイドルの波崎天結（あゆ、25）が17日までに自身のインスタグラムを更新。「タイムボカン」シリーズのドロンジョのコスプレを披露した。

「アニメクラシックス岡崎公演ありがとうございました ドロンジョ様コスプレめちゃくちゃ楽しかったです！！マントも衣装もインパクトすごくて、いつもと違う自分になれた気分でした」と、16日のイベント「アニメクラシックス ANISON Fire FES」（愛知県岡崎市）に参加したことを報告し、ドロンジョのコスプレ写真をアップ。

「そして花火が本当に綺麗すぎた…！音楽と一緒に上がる迫力がすごくて、会場の一体感も最高でした 見に来てくれた皆さんありがとうございました！またどこかでお会いできますように」とつづった。

波崎の公式プロフィルは、身長1メートル66、3サイズは、B84、W57、H92。東京都出身。血液型はA型。キャッチコピーは「令和の美脚クイーン」。早大在学中の2022年に撮影会デビューし、昨年に「グラビア・オブ・ザ・イヤー2024」ネクスト・ブレイク賞を受賞。