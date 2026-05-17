【RIZIN】平本蓮、MMA復帰戦は「やる気の入るこいつと」新たな相手を指名 実現に向けてファンに呼びかけ
格闘家の平本蓮が17日、自身のSNSを更新し、MMA復帰戦となる9月10日の『超RIZIN.5 浪速の大復活祭り』（京セラドーム大阪）での対戦相手にライアン・カファロを指名した。試合実現に向けて「この試合が見たいとみんなの声をRIZINや世間に届けてくれ！」とファンに呼びかけている。
【会見動画】平本蓮、久保優太は「もう別でいい」クロフォードと強力タッグで海外進出に充実サポート体制
2025年2月に負傷した右肩を手術し、リハビリに励んできた平本。今年9月にMMA復帰がついに発表され、その“肩慣らし”として今月10日に『RIZIN.53』で皇治とスタンディングバウトで対戦した。
その試合後、平本は「おい久保優太！テメー俺と9月にやれよ、ブチ殺してやるよ」とMMA復帰戦の対戦相手に久保を指名。しかし、久保は自身のYouTubeで平本の要求をきっぱりと拒否。14日に行われた会見で平本は「やる気がある相手でいいですね。たぶん（久保は）やりたくないと思うんで。もう別でいいかなと思う」とさらなるターゲットを探す意思を示した。
平本が次に指名したのが、『RIZIN.53』に初参戦し実力者の松嶋こよみに一本勝ちしたアメリカ人ファイターのカファロ。日本語でSNSを投稿し、自らを「謎ガイコクジン」と名乗る親日家で、注目を集めている。試合前日の公開計量で皇治を蹴飛ばした平本に不快感を示し、試合後インタビューでも平本に対戦要求していた。
それに応えるように、平本はSNSで「昨日RIZIN事務所に行ってカファロって奴丁度いいんで当ててくださいってお願いしに行きました ドームでやる相手じゃないとRIZIN側は正直反応が微妙です ただ俺も変な相手とやるくらいならやる気の入るこいつと戦いと思ってます」（原文ママ）と投稿。
続けて「平本蓮は誰とやっても面白い。(ただし皇治は例外)を九月大阪ドームで体現する。カファロとやるなら1番盛り上げたい」と意欲を見せ、「この試合が見たいとみんなの声をRIZINや世間に届けてくれ！」と闘志をみなぎらせた。
平本の投稿にファンからは「カファロとバチバチの試合見たい！」「平本蓮が"MMA"で"強豪海外勢"と戦う。格オタはこれで十分満足だし絶対に盛り上がる」「カファロ倒したらみんな手のひら返すよ」「久保優太とやるより間違いなく勝った時の評価は上がる。実現頼むよ」と期待の声が集まっている。
【会見動画】平本蓮、久保優太は「もう別でいい」クロフォードと強力タッグで海外進出に充実サポート体制
2025年2月に負傷した右肩を手術し、リハビリに励んできた平本。今年9月にMMA復帰がついに発表され、その“肩慣らし”として今月10日に『RIZIN.53』で皇治とスタンディングバウトで対戦した。
平本が次に指名したのが、『RIZIN.53』に初参戦し実力者の松嶋こよみに一本勝ちしたアメリカ人ファイターのカファロ。日本語でSNSを投稿し、自らを「謎ガイコクジン」と名乗る親日家で、注目を集めている。試合前日の公開計量で皇治を蹴飛ばした平本に不快感を示し、試合後インタビューでも平本に対戦要求していた。
それに応えるように、平本はSNSで「昨日RIZIN事務所に行ってカファロって奴丁度いいんで当ててくださいってお願いしに行きました ドームでやる相手じゃないとRIZIN側は正直反応が微妙です ただ俺も変な相手とやるくらいならやる気の入るこいつと戦いと思ってます」（原文ママ）と投稿。
続けて「平本蓮は誰とやっても面白い。(ただし皇治は例外)を九月大阪ドームで体現する。カファロとやるなら1番盛り上げたい」と意欲を見せ、「この試合が見たいとみんなの声をRIZINや世間に届けてくれ！」と闘志をみなぎらせた。
平本の投稿にファンからは「カファロとバチバチの試合見たい！」「平本蓮が"MMA"で"強豪海外勢"と戦う。格オタはこれで十分満足だし絶対に盛り上がる」「カファロ倒したらみんな手のひら返すよ」「久保優太とやるより間違いなく勝った時の評価は上がる。実現頼むよ」と期待の声が集まっている。