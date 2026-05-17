本拠地カブス戦

米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は16日（日本時間17日）、本拠地カブス戦に「2番・一塁」で先発出場。5回に2打席連続となる17号アーチを放つなど、3打数2安打2本塁打3打点で、8-3の勝利に貢献した。メジャーでは移籍後初の1試合2発。球団公式Xは粋な1枚で称えていた。

3回の第2打席で飛距離389フィート（約118.56メートル）の豪快弾を左中間へ、続く5回の第3打席では飛距離428フィート（約130メートル）の一発をバックスクリーンへ放った村上。17号が飛び出したおよそ30分後、球団公式Xはメジャー初のマルチ本塁打を祝う1枚の画像を公開した。

投稿に添えられたのは、宇宙をモチーフにしたグラフィック。本拠地を空撮した画像の上で巨大な村上がスイングしている。「TO THE MUNE AND BACK」の文字や村上のサインも載せられている。自身メジャー初となった1試合2発を祝った粋な画像に日本ファンからも反響が寄せられていた。

「サインかわいいな！？」

「村上のサイン変わってる」

「楽しみが止まりません！」

「お祈りしとこ」

「久々の村上くんホームラン！と思ったらもう1本！」

村上は年間61発ペースとし、メジャー全体では20本塁打のシュワーバー（フィリーズ）に次ぎ、本塁打争いで2位に浮上。リーグ本塁打数でジャッジ（ヤンキース）を抜きトップに立った。



（THE ANSWER編集部）