『THE SECOND』新王者、“ビジュ爆発”で話題「どっちもイケメンなのすごい」「世にバレてしまったな」
5月16日にフジテレビ系にて放送された、芸歴16年以上の賞レース『アサヒ ゴールドpresents THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』にて優勝を果たしたトット。そのビジュアルについてネットで話題を集めている。
【写真】2023年に“ビジュ爆発”話題となったおじさん芸人、かっこよすぎる姿
多田智佑と桑原雅人からなるトットは、ザ・パンチ、リニア、金属バットという実力派たちを破り見事優勝。最終決戦では架空の妻子を妄想するネタで、その実力を全国に知らしめた。
そんなトットについて、Xでは2人のビジュアルの良さが話題に。「トットが世にバレてしまった」「トットどっちもイケメンなのすごい」「40歳には見えない」などとコメントが。
また、「マシンガンズ滝沢さんの時みたいにイケメンがバレる大会になってる気が」と、2023年大会で準優勝したマシンガンズの滝沢秀一を絡めた声も。ビジュアルで注目を集めたマシンガンズは同年、デジタル写真集『抱かれずにいられない』を発売するまでに至っている。トットの“ビジュアル面”での活躍にも期待が集まる。
引用：「トット」X（＠totto_kozeriai）
【写真】2023年に“ビジュ爆発”話題となったおじさん芸人、かっこよすぎる姿
多田智佑と桑原雅人からなるトットは、ザ・パンチ、リニア、金属バットという実力派たちを破り見事優勝。最終決戦では架空の妻子を妄想するネタで、その実力を全国に知らしめた。
また、「マシンガンズ滝沢さんの時みたいにイケメンがバレる大会になってる気が」と、2023年大会で準優勝したマシンガンズの滝沢秀一を絡めた声も。ビジュアルで注目を集めたマシンガンズは同年、デジタル写真集『抱かれずにいられない』を発売するまでに至っている。トットの“ビジュアル面”での活躍にも期待が集まる。
引用：「トット」X（＠totto_kozeriai）