小雪、49歳のすっぴん披露に驚きの声「すっぴん！？」「素っぴんでも放たれるこのオーラ」
女優の小雪が17日にInstagramを更新。マネージャーが撮影したすっぴん姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】ノーメイクなのに透明感すごい！美女たちのすっぴん
現在、ドラマ『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系）に出演中の小雪が投稿したのは、ドラマ撮影直後のオフショット。マネージャーが撮影したという写真には、セットアップを着て颯爽と歩く彼女の姿が収められている。
投稿の中で小雪は「都内某所にて「銀河の一票」撮影終わり着替えてメイク落として颯爽と出てきたところ」と説明し「恒例の私服＋すっぴんです」とつづっている。
彼女のすっぴんに、ファンからは「すっぴん！？には見えません」「素っぴんでも放たれるこのオーラ」「かっこいい 美しい」などの声が集まっている。
引用：「小雪」Instagram（@koyuki_official）
【写真】ノーメイクなのに透明感すごい！美女たちのすっぴん
現在、ドラマ『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系）に出演中の小雪が投稿したのは、ドラマ撮影直後のオフショット。マネージャーが撮影したという写真には、セットアップを着て颯爽と歩く彼女の姿が収められている。
投稿の中で小雪は「都内某所にて「銀河の一票」撮影終わり着替えてメイク落として颯爽と出てきたところ」と説明し「恒例の私服＋すっぴんです」とつづっている。
彼女のすっぴんに、ファンからは「すっぴん！？には見えません」「素っぴんでも放たれるこのオーラ」「かっこいい 美しい」などの声が集まっている。
引用：「小雪」Instagram（@koyuki_official）