小雪、オフショットですっぴん披露　※「小雪」Instagram

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　女優の小雪が17日にInstagramを更新。マネージャーが撮影したすっぴん姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。

【写真】ノーメイクなのに透明感すごい！美女たちのすっぴん

　現在、ドラマ『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系）に出演中の小雪が投稿したのは、ドラマ撮影直後のオフショット。マネージャーが撮影したという写真には、セットアップを着て颯爽と歩く彼女の姿が収められている。

　投稿の中で小雪は「都内某所にて「銀河の一票」撮影終わり着替えてメイク落として颯爽と出てきたところ」と説明し「恒例の私服＋すっぴんです」とつづっている。

　彼女のすっぴんに、ファンからは「すっぴん！？には見えません」「素っぴんでも放たれるこのオーラ」「かっこいい　美しい」などの声が集まっている。

引用：「小雪」Instagram（@koyuki_official）