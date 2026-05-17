160種超の弓で夏配信！ Pikii Ira

記事ポイント 弓矢で戦う弾幕系ローグライクアクション「Ira」がNintendo Switch 2向けに2026年夏配信160種類以上の弓と150種類以上のアイテムで、毎回異なるビルドを組めます2026年5月22日から24日まで「BitSummit PUNCH」のPikiiブースでプレイアブル出展します 弓矢で戦う弾幕系ローグライクアクション「Ira」がNintendo Switch 2向けに2026年夏配信160種類以上の弓と150種類以上のアイテムで、毎回異なるビルドを組めます2026年5月22日から24日まで「BitSummit PUNCH」のPikiiブースでプレイアブル出展します

弓矢をメイン武器にした弾幕系ローグライクアクションシューティング「Ira」が、Nintendo Switch 2向けに登場します。

Pikiiが販売する本作は、毎回変化するマップとビルド、美しく張り巡らされた弾幕を避け切る手応えを軸にしたタイトルです。

京都市勧業館みやこめっせで開催される「BitSummit PUNCH」では、発売前のプレイアブル出展も実施されます。

Pikii「Ira」





タイトル：Iraジャンル：ローグライクアクションシューティング機種：Nintendo Switch 2 ダウンロード版販売：Pikii発売日：2026年夏言語：日本語・英語・韓国語

「Ira」は、弓矢による狙撃と弾幕回避を組み合わせたローグライクアクションシューティングです。

水色の長髪を持つ弓使いキャラクターを中心に、白い人影と黒い異形の敵が並ぶキービジュアルが、秩序と混沌をめぐる物語を印象づけます。

ゲーム内では、少女ヨンが幻想的で危険に満ちた世界を進み、4つのエリアと全7ステージに挑みます。

160種類以上の弓と150種類以上のアイテムが用意され、プレイごとに変化するマップ構成や強化内容によって、異なる攻略の組み立てを楽しめます。

混沌と秩序の物語





ストーリーシーンでは、青髪の主人公キャラクターと耳の尖ったNPC、中央奥に立つ黒衣の人物が対峙します。

本作の世界では、遥か昔に世界を覆った「混沌」を「秩序の神」が退け、守護石「イラ」が秩序の象徴として語り継がれます。

混沌が再び世界を侵す時代に、少女ヨンがイラの力を継ぐ者として歩み出す構成です。

弓矢と弾幕のアクション





ボス「タオウー」とのバトルでは、俯瞰視点の画面全体に黄緑色の弾幕が広がり、弓矢による攻撃と回避が同時に進みます。

弓には通常攻撃とチャージ攻撃があり、各弓の特性、位置取り、弾幕の隙間、敵の行動パターンを組み合わせた判断が攻略の核になります。





暗い森の夜間ステージでは、紫色の雷撃を帯びた矢と赤や緑の弾幕が重なり、ステージごとに異なる視覚表現が展開します。

ローグライク構造により、入手アイテムや強化内容がプレイのたびに変化し、同じステージでも攻め方が変わります。

ボス戦とビルド構築





ボス「キュウキ 闇界の巨大邪魔体」との戦闘では、青い炎のエフェクトと氷の竜型ボスが画面右側に大きく映ります。

「Ira」のボス戦は、激しい弾幕を避けながら敵を射抜く設計で、ビジュアルの美しさと緊張感のある操作が重なります。





赤いひし形の弾幕が十字状に広がるステージでは、主人公が弓を構え、HPバー、コイン、矢数のUIが並びます。

弾幕の密度とリソース管理が同時に提示されるため、短いプレイでもビルドの選択と操作精度が手応えにつながります。

BitSummit PUNCH出展





「Ira」は、2026年5月22日から24日まで京都市勧業館みやこめっせで開催される「BitSummit PUNCH」に出展します。

イベント名：BitSummit PUNCH会期：2026年5月22日(金)〜24日(日)会場：京都市勧業館みやこめっせ出展場所：Pikiiブース 1F-B09公開区分：5月22日(金)はビジネスデー、5月23日(土)・24日(日)は一般公開日

会場のPikiiブースでは、Nintendo Switch 2向けに配信予定の本作を発売前にプレイできるプレイアブル出展が行われます。

インディーゲームの新作を会場で触れる機会として、弓矢アクションと弾幕回避の操作感を確かめられる内容です。

160種類以上の弓、150種類以上のアイテム、4つのエリアと全7ステージを備えた「Ira」は、弾幕を避けながら一矢を放つ緊張感と、プレイごとに変わるビルド構築を組み合わせた作品です。

2026年夏の配信に先がけて「BitSummit PUNCH」でプレイアブル出展されるため、会場ではPikiiブース 1F-B09で本作のアクションを体験できます。

Pikii「Ira」の紹介でした。

(C) 2026 Pikii / Nicalis,/ ABShot

よくある質問

Q. 「Ira」はどの機種で遊べますか？

A. 「Ira」はNintendo Switch 2のダウンロード版として2026年夏に配信されます。

Q. 対応言語は何ですか？

A. 対応言語は日本語・英語・韓国語です。

Q. 「BitSummit PUNCH」での出展日はいつですか？

A. 「Ira」は2026年5月22日(金)から24日(日)まで、京都市勧業館みやこめっせのPikiiブース 1F-B09でプレイアブル出展します。

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