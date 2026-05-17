5月15日から4品限定！ 焼肉の虎 周年祭

記事ポイント 北海道十勝の個室焼肉店「焼肉の虎」が2026年5月15日から6月30日まで『周年祭』を開催します豊西牛、帯広牛を使ったイベント限定メニュー4品が本店・木野店合同で登場します5月29日のにくとらの日はガラポン抽選会の内容がグレードアップします 北海道十勝の個室焼肉店「焼肉の虎」が2026年5月15日から6月30日まで『周年祭』を開催します豊西牛、帯広牛を使ったイベント限定メニュー4品が本店・木野店合同で登場します5月29日のにくとらの日はガラポン抽選会の内容がグレードアップします

北海道十勝の個室焼肉店「焼肉の虎」が、開店5周年にあわせた『周年祭』を開催します。

期間中は、一度も冷凍していない肉の提供にこだわる同店で、豊西牛や帯広牛を使った限定メニューが味わえます。

本店と木野店の2店舗合同で、家族や友人との食事に取り入れやすい創業価格メニューも登場します。

焼肉の虎「周年祭」





イベント名：周年祭開催期間：2026年5月15日〜2026年6月30日実施店舗：焼肉の虎 本店、焼肉の虎 木野店実施内容：豊西牛、帯広牛のイベント限定メニュー販売特別企画：5月29日 にくとらの日ガラポン抽選会の内容がグレードアップ運営：株式会社ルーキーファーム

「焼肉の虎」は、ルーキーファームが北海道十勝で展開する個室焼肉店です。

2026年5月に開店5周年を迎えることにあわせ、本店・木野店合同で期間限定の『周年祭』を実施します。

イベントでは、豊西牛と帯広牛を使った限定メニューや、一部メニューの創業価格販売が用意されています。

全室個室、無料ソフトドリンクバー、サイドメニュー、デザートメニューを備えた店舗で、焼肉を中心に北海道十勝の食材を楽しめます。

限定メニュー

『周年祭』の限定メニューは、焼肉の虎開店当時から親しまれている部位や、帯広牛、豊西牛を使った4品で構成されています。

盛り合わせ、赤身肉、牛肉100％のフランクフルトとウィンナーがそろい、人数や食事のペースに合わせて選びやすい内容です。

焼肉の虎 創業盛り合わせ





商品名：焼肉の虎 創業盛り合わせ価格：2,500円（税込2,750円）内容：牛タン、サガリ、カルビ

焼肉の虎 創業盛り合わせは、開店当時から人気の牛タン、サガリ、カルビを一皿にまとめたメニューです。

複数の部位を一度に味わえるため、テーブルで取り分けながら5周年の限定感を楽しめます。

帯広牛肩三角上赤身(クリミ)





商品名：帯広牛肩三角上赤身(クリミ)価格：890円（税込979円）部位：肩肉の一部からわずかに取れる肩三角

帯広牛肩三角上赤身(クリミ)は、肉の味が濃い赤身と適度な歯ごたえを持つ部位です。

キメの細かい肉質と重たすぎない脂が特徴で、赤身の旨みを中心に味わいたい食事の一皿に向いています。

豊西牛フランクフルト(1本)





商品名：豊西牛フランクフルト(1本)価格：580円（税込638円）牛肉100％

豊西牛フランクフルト(1本)は、一般的な豚肉のソーセージとは異なり、牛肉100％で仕立てられています。

豊西牛の雑味のない赤身の旨味が詰まり、濃厚な味わいと脂のキレの良さを両立しています。

豊西牛ウィンナー(4本)





商品名：豊西牛ウィンナー(4本)価格：680円（税込748円）牛肉100％

豊西牛ウィンナー(4本)は、フランクフルトと同じく牛肉100％で作られたソーセージです。

食べやすいサイズで提供されるため、焼肉の合間に少しずつ味わうサイドメニューとして取り入れやすい一品です。

実施店舗

『周年祭』は、北海道帯広市の焼肉の虎 本店と、北海道河東郡音更町の焼肉の虎 木野店で開催されます。

平日夜の食事から土日祝の家族利用まで、店舗ごとの営業時間に合わせて限定メニューを楽しめます。

焼肉の虎 本店：北海道帯広市西4条南31丁目1-2本店営業時間：平日17:00〜22:30（22:00 L.O.）、土日祝11:00〜22:30（22:00 L.O.）焼肉の虎 木野店：北海道河東郡音更町木野大通東10-2木野店営業時間：平日17:00〜22:30（22:00 L.O.）、土日祝16:00〜22:30（22:00 L.O.）

本店は土日祝に11:00から営業し、昼の時間帯から焼肉を楽しめる店舗です。

木野店は土日祝に16:00から営業し、夕方以降の食事や週末の外食に合わせやすい店舗です。

豊西牛と帯広牛を使った4品がそろう『周年祭』は、2026年6月30日までの期間限定イベントです。

5月29日のにくとらの日にはガラポン抽選会の内容もグレードアップし、食事と企画の両方で5周年の節目を楽しめます。

焼肉の虎「周年祭」の紹介でした。

よくある質問

Q. 焼肉の虎「周年祭」はいつまで開催されますか？

A. 焼肉の虎「周年祭」は2026年5月15日から2026年6月30日まで開催されます。

Q. 実施店舗はどこですか？

A. 実施店舗は焼肉の虎 本店と焼肉の虎 木野店です。

Q. 5月29日の企画は何ですか？

A. 5月29日のにくとらの日は、ガラポン抽選会の内容がグレードアップします。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 5月15日から4品限定！ 焼肉の虎「周年祭」 appeared first on Dtimes.