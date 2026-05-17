まめごママさんの漫画「我が家にギャルがやってきた！」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

出産祝いに遊びに来てくれた、10年来の友人2人。実は、彼女たちは「ギャル」。赤ちゃんを前にして友人たちは…という内容で、読者からは「素晴らしい」「すてきな友人」などの声が上がっています。

まめごママさんは、インスタグラムで漫画を発表しています。まめごママさんに作品について話を聞きました。

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

まめごママさん「2025年の5月ごろ、産休を機にインスタグラムのアカウントを開設し、息子との思い出や妊娠中のあれこれを、絵日記にして投稿するようになりました。インスタグラムを通じて子育て中のママさん・パパさんと交流するようになり、育児中の悩みや喜びなどを共有できる『仲間』ができたように思えたことで、今まで以上に育児を楽しめるようになりました！

読んでいて思わずふふっと笑ってもらえたり、同じ悩みを持つパパママさんに少しでも役に立てたりするような漫画を描くようにしています。とはいえ、漫画を描き始めてまだ1年もたっていないので、どんな表現にしようか試行錯誤しながら取り組んでいます」

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

まめごママさん「私の友人を自慢したくて描きました！ 私に気を使わせないように、子どもを最優先に考えてくれる思いやりがうれしくて…。『誰かに自慢したいー』となったのがキッカケです」

Q.彼女たちとは、どういうつながりですか。

まめごママさん「会社の同期で、かれこれ10年以上の付き合いになります。多分学生時代に同じクラスだったとしても、タイプが違いすぎて違うグループに属していただろうなーという3人なので、不思議な縁です（笑）」

Q.以前から、気配りが細かい方たちだったのですか。

まめごママさん「当時はあまり意識していませんでしたが、相手のことを思いやって行動できる人たちでした。今回のことがあって、『そういえば昔から人に優しい人たちだったな』と改めて感じました」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

まめごママさん「『気遣いのできるすてきな友人』『優しい！』と、友人をほめていただくコメントをたくさんいただきました。友人を自慢できて、私も大変うれく思います！」