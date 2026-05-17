未就学児0円、愛犬同伴料無料！ グランピングリゾート ブリリアントヴィレッジ日光 初夏キャンペーン

記事ポイント 日光のグランピングリゾート ブリリアントヴィレッジ日光が初夏キャンペーンを販売開始します「6月限定・キッズ応援プラン」は未就学児の宿泊・食事が無料、小学生は大人料金の半額です「期間限定・ペット同伴無料キャンペーン」は通常1頭3,300円の愛犬同伴料が無料になります 日光のグランピングリゾート ブリリアントヴィレッジ日光が初夏キャンペーンを販売開始します「6月限定・キッズ応援プラン」は未就学児の宿泊・食事が無料、小学生は大人料金の半額です「期間限定・ペット同伴無料キャンペーン」は通常1頭3,300円の愛犬同伴料が無料になります

世界遺産都市・日光の大自然に囲まれたグランピングリゾート ブリリアントヴィレッジ日光から、家族旅行と愛犬旅を対象にした初夏キャンペーンが登場します。

未就学児の宿泊・食事が無料になるプランと、愛犬同伴料が無料になるプランがそろい、5月・6月の旅行費用を抑えながらドームテント滞在を楽しめます。

グランピングリゾート ブリリアントヴィレッジ日光「初夏キャンペーン」





施設名：グランピングリゾート ブリリアントヴィレッジ日光客室：ドームテント 全18棟アクセス：東京から車で約2時間、東武下今市駅よりタクシーで約15分対象キャンペーン：6月限定・キッズ応援プラン、期間限定・ペット同伴無料キャンペーン販売開始日：2026年5月12日

グランピングリゾート ブリリアントヴィレッジ日光は、栃木県日光市の霧降高原エリアに位置するグランピング施設です。

ドームテントでの宿泊、地元ブランド肉を使ったBBQ、キャンプファイヤーなどを組み合わせ、大自然の中でホテルのような設備とアウトドア体験を両立します。

今回の初夏キャンペーンは、物価高騰やゴールデンウィーク明けの家計負担を背景に販売される宿泊プランです。

子どもの宿泊費と食事代、愛犬の同伴料という旅行時に加わりやすい費用を軽減し、家族や愛犬との日光旅行を計画しやすい内容になっています。

ファミリー向け特典





「6月限定・キッズ応援プラン」は、未就学児の宿泊と食事が無料になるファミリー向け宿泊プランです。

未就学児：宿泊・食事ともに無料通常料金：未就学児1名3,500円（税込）小学生：大人料金の半額大人通常料金：1名22,000円〜（税込）※2名利用時対象期間：2026年6月1日（月）〜6月30日（火）

未就学児は通常3,500円（税込）の宿泊・食事が無料となり、小学生は大人料金1名22,000円〜（税込）の半額で利用できます。

6月の家族旅行で宿泊費を抑えやすく、浮いた予算を日光観光や現地での食事に回しやすい設計です。





ドームテントの室内にはエアコンとウォーターサーバーが備わり、季節や天候に左右されにくい滞在環境が整っています。

ベッドを備えた丸いテント空間は、アウトドア初心者や小さな子ども連れの家族でも過ごしやすい宿泊スタイルです。





小さな子どもと一緒の滞在では、テント内設備と食事付きプランが移動や準備の負担を軽くします。

初夏の霧降高原で過ごす時間が、子どもを中心にした家族の思い出作りにつながります。

愛犬同伴特典





「期間限定・ペット同伴無料キャンペーン」は、通常1頭3,300円（税込）の愛犬同伴料が無料になる宿泊プランです。

対象客室：ツインドーム提供数：1日2組限定同伴料：通常1頭3,300円（税込）が無料10kg未満：最大3頭まで無料10kg以上：最大2頭まで無料対象期間：2026年5月10日（日）〜6月30日（火）

10kg未満の愛犬は最大3頭まで無料となり、通常料金換算で最大9,900円分の同伴料が軽減されます。

10kg以上の愛犬は最大2頭まで無料となり、通常料金換算で最大6,600円分の費用を抑えられます。

客室は占有面積の広い「ツインドーム」が指定され、併設された大型ドッグランでは愛犬がノーリードで過ごせます。





「ツインドーム」は、愛犬と宿泊できる客室として動画でも紹介されています。

客室とドッグランを組み合わせた滞在は、移動時間を短くしながら愛犬との時間を長く取りやすい構成です。

食事とアクティビティ





手ぶらBBQでは、地元ブランド肉「霧降高原牛」や「日光HIMITSU豚」が用意されます。

食事：手ぶらBBQ主な食材：霧降高原牛、日光HIMITSU豚提供場所：全天候型の個別BBQスペース準備・片付け不要

BBQは全天候型の個別BBQスペースで提供され、準備や後片付けは施設側が対応します。

家族旅行や愛犬旅の滞在中でも、食材準備の手間をかけずに日光エリアのブランド肉を味わえます。





キャンプファイヤーは毎晩19:00から21:00まで開催されます。

貸切風呂：予約制・有料貸切風呂料金：1回50分 1,650円（税込）貸切風呂の場所：管理棟併設キャンプファイヤー：毎晩19:00〜21:00開催

貸切風呂は管理棟に併設され、1回50分 1,650円（税込）で利用できます。

夜はキャンプファイヤーの炎と星空の下で焼きマシュマロを楽しめるため、宿泊そのものが初夏の思い出になる時間を作ります。

未就学児無料、小学生半額、愛犬同伴料無料という3つの費用面の特典が、日光での宿泊体験を選びやすくしています。

霧降高原牛や日光HIMITSU豚のBBQ、毎晩19:00〜21:00のキャンプファイヤーもそろい、宿泊・食事・夜の過ごし方まで施設内で完結します。

グランピングリゾート ブリリアントヴィレッジ日光「初夏キャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「6月限定・キッズ応援プラン」の対象期間はいつですか？

A. 対象期間は2026年6月1日（月）から6月30日（火）までです。

Q. 愛犬同伴料が無料になる頭数は何頭までですか？

A. 10kg未満は最大3頭まで、10kg以上は最大2頭まで無料です。

Q. 施設には何棟のドームテントがありますか？

A. グランピングリゾート ブリリアントヴィレッジ日光にはドームテントが全18棟あります。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 未就学児0円、愛犬同伴料無料！ グランピングリゾート ブリリアントヴィレッジ日光「初夏キャンペーン」 appeared first on Dtimes.