5月19日発売、5品を展開！ ブルボン メロンフェア

記事ポイント 株式会社ブルボンが“メロンフェア”商品5品を2026年5月19日(火)に期間限定で全国発売します。静岡県産クラウンメロンと北海道産の赤い果肉のメロンの味わいを、チョコレート菓子や焼菓子に組み合わせています。量販店、ドラッグストア、小売店、売店などで展開し、一部商品はコンビニエンスストアでも取り扱います。 株式会社ブルボンが“メロンフェア”商品5品を2026年5月19日(火)に期間限定で全国発売します。静岡県産クラウンメロンと北海道産の赤い果肉のメロンの味わいを、チョコレート菓子や焼菓子に組み合わせています。量販店、ドラッグストア、小売店、売店などで展開し、一部商品はコンビニエンスストアでも取り扱います。

ブルボンが、静岡県産クラウンメロンと北海道産の赤い果肉のメロンを使った“メロンフェア”商品5品を発売します。

チョコレート、ビスケット、ケーキ、ウエハース、ゴーフレットにメロンの香りや甘みを重ねた、初夏のおやつ時間に取り入れやすい期間限定商品です。

ブルボン「メロンフェア」





発売日：2026年5月19日(火)販売エリア：全国販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など価格：オープンプライス商品数：5品問い合わせ先：株式会社ブルボン お客様相談センター Tel：0120-28-5605

ブルボン「メロンフェア」は、芳醇な香りと上品な甘みが特徴のクラウンメロンと、力強く深い甘味が特徴の北海道産メロンを組み合わせた菓子シリーズです。

パッケージには緑やオレンジのメロンを思わせる色合いが使われ、アルフォート、シルベーヌ、エリーゼ、ロアンヌ、アルフォートミニチョコレートの5品が並びます。

販売チャネルは量販店、ドラッグストア、小売店、売店などで、通勤帰りの買い物や週末のまとめ買いに合わせて選びやすい展開です。

北海道産メロンの味わい

北海道産メロンの味わいを取り入れた商品は、赤肉メロンの上品な甘さやコクをチョコレート菓子とケーキで表現しています。

個包装や6個入りの仕様により、自宅のおやつ、職場での休憩、家族とのティータイムに分けやすい構成です。

アルフォート北海道メロン





商品名：アルフォート北海道メロン内容量：126g(個装紙込み)賞味期限：9カ月取り扱い：コンビニエンスストアでも取り扱いがあります

アルフォート北海道メロンは、北海道メロンパウダーを練り込んだチョコレートと、香ばしく焼きあげた全粒粉入りビスケットを組み合わせた商品です。

赤肉メロンの上品な甘さとビスケットの香ばしさが重なり、個包装で少しずつ楽しめるアルフォートです。

シルベーヌ北海道メロン





商品名：シルベーヌ北海道メロン内容量：6個賞味期限：6カ月

シルベーヌ北海道メロンは、バニラ風味のケーキでくちどけのよいクリームとメロンソースをサンドし、表面をホワイトクリームでコーティングした商品です。

北海道産メロンのパウダーを使用したメロンソースがコクのある味わいを添え、なめらかな口当たりのケーキとして楽しめます。

クラウンメロンの味わい

クラウンメロンを使った商品は、気品ある香りと甘みをウエハース、ゴーフレット、チョコレートに合わせています。

サクッと軽い食感や全粒粉ビスケットの香ばしさがメロンの風味を引き立て、午後のコーヒーや紅茶に添えやすいラインアップです。

エリーゼクラウンメロン





商品名：エリーゼクラウンメロン内容量：32本(2本×16袋)賞味期限：12カ月取り扱い：コンビニエンスストアでも取り扱いがあります

エリーゼクラウンメロンは、サクッと軽い歯ざわりのウエハースでクラウンメロンクリームを包んだ商品です。

2本ずつの小分け仕様で、クラウンメロンの上品な香りと甘みを手軽なおやつとして取り入れられます。

ロアンヌクラウンメロン





商品名：ロアンヌクラウンメロン内容量：16枚(2枚×8袋)賞味期限：12カ月

ロアンヌクラウンメロンは、香ばしくサクッとやさしい食感のゴーフレットで、上品な甘さと香りのクラウンメロンクリームをサンドした商品です。

ゴーフレットのくちどけとクリームのなめらかさが重なり、来客時のお茶菓子にも合わせやすい焼菓子です。

アルフォートミニチョコレートクラウンメロン





商品名：アルフォートミニチョコレートクラウンメロン内容量：12個賞味期限：10カ月取り扱い：コンビニエンスストアでも取り扱いがあります

アルフォートミニチョコレートクラウンメロンは、クラウンメロンのパウダーを練り込んだチョコレートと全粒粉ビスケットを組み合わせた商品です。

12個入りのミニサイズで、バッグに入れて持ち歩くおやつや、仕事の合間の甘いひと息に向いています。

静岡県産クラウンメロンと北海道産の赤い果肉のメロンを使った5品は、チョコレート、ケーキ、ウエハース、ゴーフレットの食感で異なる味わいを選べます。

コンビニエンスストアで取り扱いのある商品も含まれ、2026年5月19日(火)からの期間限定の菓子売り場で季節感を添えます。

ブルボン「メロンフェア」の紹介でした。

よくある質問

Q. ブルボン「メロンフェア」はいつ発売されますか？

A. 2026年5月19日(火)に全国で発売されます。

Q. 販売チャネルはどこですか？

A. 量販店、ドラッグストア、小売店、売店などで販売予定です。

Q. コンビニエンスストアで取り扱いがある商品はどれですか？

A. アルフォート北海道メロン、エリーゼクラウンメロン、アルフォートミニチョコレートクラウンメロンはコンビニエンスストアでも取り扱いがあります。

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