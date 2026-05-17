無料ステージ、5月30日開幕！ 三菱商事都市開発 日比谷音楽祭2026

記事ポイント 三菱商事都市開発が「日比谷音楽祭2026」に協賛します。会期は2026年5月30日・31日の2日間です。日比谷公園、東京ミッドタウン日比谷、東京国際フォーラム【ホールA】が会場です。 三菱商事都市開発が「日比谷音楽祭2026」に協賛します。会期は2026年5月30日・31日の2日間です。日比谷公園、東京ミッドタウン日比谷、東京国際フォーラム【ホールA】が会場です。

三菱商事都市開発が、日比谷公園を中心に開催される無料の音楽イベント「日比谷音楽祭2026」に協賛します。

2025年に続く協賛として、日比谷のまちづくりとエンターテインメント領域への取り組みが重ねられます。

三菱商事都市開発「日比谷音楽祭2026」





名称：日比谷音楽祭2026会期：2026年5月30日(土)・31日(日)10:30〜20:30頃会場：日比谷公園、東京ミッドタウン日比谷、東京国際フォーラム【ホールA】主催：日比谷音楽祭実行委員会/一般社団法人日比谷音楽祭WebサイトURL：

「日比谷音楽祭2026」は、日比谷公園をメイン会場に、無料のコンサートやワークショップを展開する音楽イベントです。

音楽プロデューサーの亀田誠治氏が実行委員となり、2019年から日比谷公園を中心に開催されています。

2026年は日比谷公園を中心とした周辺の街へ舞台が広がり、東京国際フォーラム【ホールA】が新たなステージとして加わります。

協賛背景

三菱商事都市開発は、都心型商業施設やNSC(近隣型ショッピングセンター)の開発に加え、大型アリーナを核とした都市開発事業を手掛けています。

子会社の横浜赤レンガは、横浜赤レンガ倉庫を中心に横浜らしい文化を創出するイベント事業の企画運営に取り組んでいます。

今回の協賛は、日比谷のまちづくりへの賛同と、エンターテインメント領域への関わりを強める取り組みの一環です。

無料で参加できるボーダーレスな音楽祭

メインビジュアルには、「HIBIYA MUSIC FESTIVAL」の文字と、屋外ステージを囲む観客、ビル群を背景にした野外会場、白いテントステージに並ぶ来場者の姿が配置されています。

「日比谷音楽祭」は、「音楽の新しい循環をみんなでつくる、フリーでボーダーレスな音楽祭」をコンセプトに掲げています。

世代、ハンディキャップ、経済格差、音楽ジャンルを超えて参加できるイベントとして、次世代を担う子どもたちにも音楽を体験する機会を生み出します。

街へ広がる会場構成

2026年の会場は、日比谷公園、東京ミッドタウン日比谷、東京国際フォーラム【ホールA】です。

音楽の聖地・野音の改修に伴い、東京国際フォーラム【ホールA】が新たなステージに加わります。

日比谷公園を中心とした周辺の街全体が会場となり、週末の都心でコンサートやワークショップをめぐる過ごし方につながります。

開催概要

会期：2026年5月30日(土)・31日(日)10:30〜20:30頃日比谷公園：千代田区日比谷公園1-6東京ミッドタウン日比谷：千代田区有楽町1-1-2東京国際フォーラム【ホールA】：千代田区丸の内3-5-1主催：日比谷音楽祭実行委員会/一般社団法人日比谷音楽祭

2日間の開催時間は10:30から20:30頃までです。

日比谷公園、有楽町、丸の内にまたがる会場構成により、昼から夜まで都心の複数拠点でイベントを体験できます。

2026年5月30日と31日の2日間、無料のコンサートやワークショップが日比谷公園周辺に広がります。

東京国際フォーラム【ホールA】が加わることで、公園と街を行き来しながら楽しめる会場構成です。

三菱商事都市開発「日比谷音楽祭2026」の紹介でした。

(C)日比谷音楽祭実行委員会

よくある質問

Q. 「日比谷音楽祭2026」はいつ開催されますか？

A. 2026年5月30日(土)・31日(日)の2日間、10:30から20:30頃まで開催されます。

Q. 「日比谷音楽祭2026」の会場はどこですか？

A. 日比谷公園、東京ミッドタウン日比谷、東京国際フォーラム【ホールA】が会場です。

Q. 「日比谷音楽祭2026」はどのようなイベントですか？

A. 無料のコンサートやワークショップを行う、フリーでボーダーレスな音楽祭です。

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