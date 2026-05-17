6月27日、岐阜県郡上市で開催！ ネオナチュラル 有機ハーブ収穫体験会2026

記事ポイント 株式会社ネオナチュラルが、岐阜県郡上市のネオナチュラル母袋有機農場で「有機ハーブ収穫体験会2026」を開催します。イングリッシュラベンダー、カモミール、アップルミントなどを収穫し、摘みたてのラベンダースティック作りも実施します。2024年オープンの体験型キャンプ場「HOLY FUNGUS」に前日から宿泊できるプランも用意されています。 株式会社ネオナチュラルが、岐阜県郡上市のネオナチュラル母袋有機農場で「有機ハーブ収穫体験会2026」を開催します。イングリッシュラベンダー、カモミール、アップルミントなどを収穫し、摘みたてのラベンダースティック作りも実施します。2024年オープンの体験型キャンプ場「HOLY FUNGUS」に前日から宿泊できるプランも用意されています。

国産オーガニックコスメを製造・販売するネオナチュラルが、岐阜県郡上市母袋地区の有機JAS認定ネオナチュラル母袋有機農場で初夏の収穫イベントを実施します。

「有機ハーブ収穫体験会2026」は、6月27日(土)に開催されるオーガニックハーブ収穫体験と手作りラベンダースティック作りのアクティビティです。

自社農場で育つ香り高いハーブと、里山に広がる自然環境を組み合わせた日帰り体験です。

ネオナチュラル「有機ハーブ収穫体験会2026」





開催日：6月27日(土)開催時間：10:00開場・受付開始、10:30開始、14:00頃解散予定開催場所：ネオナチュラル母袋有機農場所在地：〒501-4603 岐阜県郡上市大和町栗巣1079開催内容：オーガニックハーブ収穫体験＆手作りラベンダースティック作りアクティビティ定員：30名参加費：中学生以上4,800円(税込)、小学生2,400円(税込)、未就学児無料申し込み期間：5月14日(木)〜6月19日(金)申し込み方法：ネオナチュラル公式ページに掲載されます支払い方法：当日受付で電子決済のみ対応します

「有機ハーブ収穫体験会2026」は、ネオナチュラルがスキンケア製品の主な原料を栽培する自社有機農場で行う自然体験イベントです。

ネオナチュラル母袋有機農場では、イングリッシュラベンダーやカモミールなどのハーブが6月から7月に最盛期を迎え、初夏の里山で香りに包まれる時間を過ごせます。

収穫後には、摘みたてのラベンダーを使うラベンダースティック作りも組み込まれ、自宅に持ち帰って香りを長く楽しめる内容です。

初夏のハーブ収穫





ネオナチュラル母袋有機農場は、岐阜県郡上市母袋地区にある有機JAS認定農場です。

当日はイングリッシュラベンダー、カモミール、アップルミントなどを収穫し、土や植物に触れながら新鮮な空気に包まれる時間を過ごせます。

自然豊かな農場などの環境には、お肌を長期的にすこやかに保つ善玉菌が豊富であることが研究で分かっています。

ラベンダースティック作り





ラベンダースティック作りは、収穫後の摘みたてラベンダーを使う手作りアクティビティです。

茎を束ねたラベンダーの香りが残るクラフトは、初夏の農場で過ごした時間を自宅でも感じられる持ち帰り体験になります。

お弁当込みの参加費は中学生以上4,800円(税込)、小学生2,400円(税込)で、未就学児はお弁当なしの無料設定です。

HOLY FUNGUS宿泊プラン





ネオナチュラル母袋有機農場内には、2024年にオープンした体験型キャンプ場「HOLY FUNGUS(ホーリーファンガス)」があります。

場内には田んぼの中にある田んぼサイト、天の川を見られる天の川サイト、ログキャビンなど合計8サイトが用意されています。

宿泊者は本格的フィンランドサウナを無料で利用でき、前日から宿泊するプランではラベンダー香る初夏の農場でキャンプを組み合わせられます。

小雨決行の場合はラベンダー収穫を行わず、荒天時は振替開催なしの中止です。

定員30名の少人数イベントとして、収穫、クラフト、昼食、農場での滞在がひとつにつながります。

6月27日(土)の里山で、イングリッシュラベンダーやカモミールの香りと有機JAS認定農場の土に触れる初夏の体験です。

ネオナチュラル「有機ハーブ収穫体験会2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 開催場所はどこですか？

A. 開催場所は岐阜県郡上市大和町栗巣1079のネオナチュラル母袋有機農場です。

Q. 申し込み期間はいつまでですか？

A. 申し込み期間は5月14日(木)から6月19日(金)までです。

Q. 宿泊プランはありますか？

A. ネオナチュラル母袋有機農場内の体験型キャンプ場「HOLY FUNGUS(ホーリーファンガス)」に前日から宿泊するプランがあります。

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