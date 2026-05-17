免許不要、前後120L積載！ ELEMOs エレカーゴ

記事ポイント 特定小型四輪「エレカーゴ」が国土交通省の性能等確認試験に適合しました前カゴ20L＋後カゴ100Lの積載スペースを備えた免許不要の実用モデルですELEMOs株式会社では「ELEMOs4 REBORN」に続く自社2車種目の適合取得です 特定小型四輪「エレカーゴ」が国土交通省の性能等確認試験に適合しました前カゴ20L＋後カゴ100Lの積載スペースを備えた免許不要の実用モデルですELEMOs株式会社では「ELEMOs4 REBORN」に続く自社2車種目の適合取得です

ELEMOsの特定小型四輪「エレカーゴ」が、2026年4月21日付で国土交通省の性能等確認試験に適合しました。

前カゴ20L＋後カゴ100Lの積載スペースを備え、買い物や仕事の荷物運びに使える免許不要の実用モデルです。

ELEMOs「エレカーゴ」





車名：エレカーゴ型式：ELC確認番号：0176適合日：2026年4月21日歩道モード：あり性能等確認実施機関：公益財団法人 日本自動車輸送技術協会 昭島研究室製作者：ELEMOs株式会社(旧 ELEMOs合同会社)メーカー希望小売価格：428,000円(税込)

「エレカーゴ」は、16歳以上であれば運転免許なしで公道を走行できる特定小型四輪です。

車両は前後に大きなカゴを備え、日常の買い物、農作業の道具運搬、地域の配送用途まで想定した設計です。

ELEMOsでは、2025年5月28日にスタンダードモデル「ELEMOs4 REBORN」で特定小型四輪メーカーとして初の性能等確認試験適合を取得しており、今回の「エレカーゴ」は自社2車種目の適合取得です。

性能等確認試験





性能等確認試験は、特定小型原動機付自転車が保安基準に適合しているかを国土交通省が確認する制度です。

日本自動車輸送技術協会(JATA)が実施機関となり、最高速度制御、制動性能、灯火器、歩道走行モードの切替機構などを検査します。

試験に適合した車両には「性能等確認済」マークが付与され、購入時に国の確認を受けた製品であることが分かる指標になります。

自社2車種目の適合取得





ELEMOsは、用途の異なる2車種で国の安全基準をクリアします。

「ELEMOs4 REBORN」は通勤や日常の移動に向いたスタンダードモデルで、「エレカーゴ」は買い物や仕事の積載に重点を置いた実用モデルです。

2車種の適合により、移動中心の使い方と荷物運搬中心の使い方を用途別に選べるラインナップになっています。

積載力





「エレカーゴ」は、前カゴ20Lと後カゴ100Lを組み合わせた合計120Lの積載スペースを備えています。

荷台には青いかご、ダンボール箱、クーラーボックス、ゴルフバッグなどを載せられ、買い出し、屋外作業、趣味の道具運びに使いやすい構成です。

日用品をまとめて運ぶ場面や、車を出しにくい近距離の荷物移動で、四輪の安定感と積載量を活かせます。

乗車姿勢と走行スペック





車体は座席をまたぐ必要のないフラットな乗車姿勢を採用しています。

足を大きく上げずに座れる設計で、買い物帰りの荷物が多い日や、作業道具を積んだ移動でも乗り降りしやすい仕様です。

500Wツインモーター(250W×2)、航続距離約60〜70km、前後ディスクブレーキ、11インチタイヤ、バッテリー容量30.0Ah 48Vを備えています。

走行区分





「エレカーゴ」は特定小型、特例特定小型区分として、車道および歩道を走行できます。

16歳以上が運転でき、ヘルメット着用は努力義務です。

歩道モードを備えた車両として、生活圏の短距離移動や地域内の荷物運搬に合わせた使い方ができます。

前カゴ20L＋後カゴ100Lの積載力と、国土交通省の性能等確認試験への適合がそろった一台です。

買い物、農作業、地域配送など、荷物を伴う近距離移動に向けて、免許不要の特定小型四輪という選択肢を広げます。

ELEMOs「エレカーゴ」の紹介でした。

よくある質問

Q. エレカーゴは運転免許なしで走行できますか？

A. エレカーゴは16歳以上であれば運転免許なしで公道を走行できます。

Q. エレカーゴの積載スペースはどのくらいですか？

A. エレカーゴは前カゴ20Lと後カゴ100Lを備え、合計120Lの荷物を載せられます。

Q. 性能等確認試験では何が確認されますか？

A. 性能等確認試験では、最高速度制御、制動性能、灯火器、歩道走行モードの切替機構などが確認されます。

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