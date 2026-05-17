今年6〜7月にアメリカ、カナダ、メキシコで開催されるFIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバーの26名が、5月15日についに決定。森保一監督の会見コメント、これまでの出場歴などから、ポジション別に序列や起用法を考察する。

【画像】第二次森保ジャパンの全試合フォーメーション図

ボランチは5枚、あるいは風雲急を告げたシャドーとの兼ね合いで6枚の予想もある中で、前線により多くの枠を割いた関係もあり4枚で決着。鎌田大地（クリスタル・パレス）、佐野海舟（マインツ）、田中碧（リーズ）、そしてキャプテンの遠藤航（リヴァプール）という顔触れとなった。

今年2月に左足首を手術した遠藤は、まだ実戦復帰前。それでも森保監督は、「ボールも触りながらリハビリ中だが、試合に出られるだけのコンディションまで上がってきている。明確な復帰プランがあり、招集させてもらった」と説明。さらに、「プレー面はもちろん、キャプテンとして常にチームを鼓舞し、精神的にも支え続けてくれるチームの中心的な存在」とやはりリーダーシップにも期待を寄せた。

とはいえ、初戦のオランダ戦までちょうど1か月の5月15日時点で、遠藤が実戦復帰していないことは事実で、指揮官も「（現時点で）まだ計算は立たない」と認める。今シーズンはチャンピオンズリーグ8強まで進出した守田英正（スポルティング）、過去6シリーズ選出と常連だった藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）などが落選となり、選手層の意味ではやや不安も残る。

そのため指揮官は会見で、所属クラブで中盤も担っている板倉滉（アヤックス）と瀬古歩夢（ル・アーヴル）をCBから回す構想も明かしている。ただ、第二次森保ジャパンでこの2人が先発からボランチを担ったことは一度もなく、あくまでも守備固めや有事の際の選択肢と見るべきだ。

鎌田大地はシャドーも兼任してきたが…

2022年カタールW杯から今回のアジア最終予選中盤までは遠藤＆守田だったボランチの鉄板コンビは、ここ1年弱で鎌田＆佐野に変化。鎌田が司令塔的にビルドアップを仕切り、佐野がボール奪取とスペース管理を担うバランスも抜群で、昨年10月のブラジル戦、今年3月のイングランド戦など重要度の高い試合で確かな実績も残っている。

鎌田＆佐野を絶対軸に、田中と遠藤でローテーションし、有事の際は板倉と瀬古を回す――。

これが森保監督の構想だろう。第一次政権から実績のあった遠藤＆田中に加え、ここ1年半で佐野＆遠藤、佐野＆田中、鎌田＆遠藤といった組み合わせもしっかりテストしてきた。

ちなみに、これまで鎌田はシャドーも兼任してきたが、チーム全体の人選バランス、そして守田落選でビルドアップに明確な変化を付けられる唯一の存在であることを考えると、基本的にはボランチに専念か。それこそブラジル戦やイングランド戦のようにボランチで先発し、守備固めの試合終盤にシャドーに回るケースはあるだろうが、主戦場はあくまでも3列目になるはずだ。

（ABEMA／サッカー日本代表）

