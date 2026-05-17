元TOKIOの松岡昌宏（49）が17日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。思わずくり返し見てしまう、自身のYouTubeチャンネル「松岡のちゃんねる」の動画を明かした。

番組冒頭、「ついにですね、ついに我が友、イノッチこと井ノ原快彦、50歳。今日。いやいやいや、おめでとうおめでとう、井ノ原」と井ノ原快彦の50歳の誕生日を祝福した。

「松岡のちゃんねる」の初回ゲストも井ノ原だった。「すげーんだよ、あのYouTube。100万（回）再生超えちゃったのよ。いつも見てもらう3倍以上見てもらってることになるわけ。すげえじゃん、と思って」と松岡。ゴールデンウイークで数字も急伸したようで「井ノ原のおかげなのか分かんないんだけど、登録者も井ノ原とのやつやってから、3、4000ぐらい増えたんだよね。いやいや、ありがたい」と話した。

さらに「俺もいつも自分のやつってチェック一回しかしないんだけど、今回はたぶん7回ぐらい見てるもん」と告白。「酒を飲んでいると見たくなるんだよね。で、また同じところで笑ってんだよね、なんかバカみたいに」と苦笑した。

「自画自賛なのよ。自分で言って、自分のYouTubeの中で笑ってる自分を見て笑ってるっていうね、すげえ気持ち悪いことしてますよ。本当に」笑った。