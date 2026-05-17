「ひろみちお兄さん」の愛称で親しまれているタレントの佐藤弘道が16日に自身のアメブロを更新。群馬県で開催されたセミナーに出演したことを報告し、自身にとって大きな転換点となった2年前の出来事と、現在のリハビリへの想いを明かした。

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「群馬県で…！」というタイトルでブログを更新した佐藤は、群馬医療福祉大学で開催された「ワンダー元気セミナー」に講師として登壇したことを報告。参加した受講生や保育士会の関係者、スタッフに向けて「ありがとうございました」と丁寧に感謝の言葉をつづり、複数の集合ショットを公開した。

続けて佐藤は、「2年前、この研修会の翌日に脊髄梗塞を発症し下半身麻痺になりました」と、自身の人生を一変させた病の記憶を回顧。「毎回、リハビリの成果を少しでも見てもらいたくて頑張っています」と、このセミナーが自身の大きなモチベーションになっていることを告白した。

最後に「来年も開催していただけるように準備をしたいと思っていますので、今後ともよろしくお願いいたします」と前向きな気持ちをつづり、ブログを締めくくった。