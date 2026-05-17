お笑いタレントの小籔千豊（52）が15日、自身のYouTubeチャンネル「ぺらぺら小籔」を更新。子供に通わせた習い事を明かした。

動画では「マブダチ」だという小島瑠璃子とトーク。現在1児の母である小島は2児の父である小籔に「子供に習い事、何させました？」と質問。小籔は「嫁はんと話し合って話し合って、結果、僕らはバレエ、ピアノ、水泳に落ち着いた」と3つの習い事を明かした。

水泳は夫婦そろっての意見だったといい、自身が小学生時代にプールに通うようになり風邪をひきにくくなったこと、もし船が沈没した際に泳げた方がいいと思ったと理由を告白。

バレエについては「姿勢よくなってほしいから」。ピアノは「僕がエレクトーン習ってたんで、ある程度音楽のテストが楽だった。楽譜に関しては勉強せんでいいというか。あとは歌も、ド下手じゃない方がいいよねとか」と説明。さらに「楽譜は先を見てるけど、手元は前のことやってる。これが凄い頭にいいみたい」と楽譜を追いながら演奏することが脳にいいと語った。

さらに、過去に出演した番組で超進学校の高い中高生と芸人のクイズ対決企画に挑戦したことがあるといい「カメラ止まった時、その子らに“何習ってたん？”って聞いた」。独自調査の結果「結構ピアノ水泳多かった。塾に関しては半々ぐらいでした。結構ピアノ率高かった」というが「娘は3つとも辞めました」と明かした。

これに小島は「やっぱりピアノ水泳か…ありがとうございます。ピアノはマストですね」と反応。「プールに関しては今もう始めてます」と明かした。