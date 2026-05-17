3歳から子役として活動している横溝菜帆（18）が、プライベートで船釣りを楽しむ姿を公開した。

【映像】横溝菜帆の現在の姿（複数カット）

2018年放送のTBS系ドラマ『義母と娘のブルース』で綾瀬はるか（41）の娘役を演じ、注目された横溝。NHKの朝ドラ『スカーレット』では大島優子（37）演じる主人公の同級生の幼少期を演じ、日本テレビ系ドラマ『君と世界が終わる日に』では、竹内涼真（33）と共演するなど、人気子役として活躍した。

また、釣り好きだという横溝は、2026年4月4日の投稿で、「船釣りでも大物釣れますように！」とコメントし、小型船舶免許1級を取得したことを報告していた。

横溝菜帆、プライベートで船釣りを満喫

5月15日は、「先日の釣果！どんどん上達できるといいな〜」と、船釣りを楽しむ様子を投稿。釣った魚を持ってポーズを決める写真や、釣りざおを構える姿を披露した。

この投稿に、「大物も！上手なんですね」「釣りの才能をお持ちですね」「美人です」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）