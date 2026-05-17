犬が『いじけている』ときにみせる仕草や行動5つ

犬の“いじけているように見える行動”は、実際には不満、緊張、気持ちの整理などが関係していることが多いです。

表面的には似たように見えても、その背景はさまざまなので、ほかの様子とあわせて見ることが大切です。まずは、よく見られる行動を確認していきましょう。

1.そっぽを向く・目を合わせない

声をかけても視線を外し、顔を背けるような反応を見せることがあります。これは「今は少し関わりたくない」「一度落ち着きたい」という気持ちの表れとして出やすい行動です。

叱られたあとや、自分の思い通りにならなかったあとによく見られます。

2.いつもより静かで動かない

普段より反応が薄くなり、ベッドや部屋の隅でじっとして動かないことがあります。これは気持ちを落ち着けようとしていたり、刺激を避けようとしていたりする状態です。

無理にテンションを上げようとして構いすぎると、かえって気持ちの切り替えがしづらくなることもあります。

3.飼い主から距離を取って離れた場所へ行く

いつもは近くにいるのに、あえて別の部屋へ移動したり、少し離れた場所で休んだりすることがあります。

この行動は、「今はそっとしておいてほしい」というサインである場合も。距離を取ることで、自分なりに気持ちを整えていると考えると分かりやすいでしょう。

4.ため息っぽい呼吸・あくびが増える

眠そうでもないのにあくびをする、鼻先をペロッと舐める、ため息のような呼吸をすることがあります。こうした行動は、犬がストレスや緊張をやわらげようとするときによく見られます。

いじけているというより、「とにかく落ち着きたい」という気持ちが強い場合も多いです。

5.いつもより甘え方がしつこくなる

逆に、ぴったりくっついて離れない、何度も前足で触ってくるなど、甘えが強くなる犬もいます。これは寂しさや不満を埋めようとして、「もっと気にしてほしい」と感じている状態かもしれません。

こうしたタイプの犬では、安心できる流れや落ち着けるルーティンを作ってあげると改善しやすくなります。

犬がふてくされてしまう主な原因

犬がいじけているように見えるときは、その前に何があったかを振り返ると理由が見えやすくなります。よくある原因は次のようなものです。

叱られた、声の調子が強かった 遊びや散歩が足りず退屈していた 留守番が長くて寂しかった 家族の雰囲気がピリピリしていた 体調不良や痛みがある

とくに「急に性格が変わったように見える」「いつもより極端に反応が薄い」といった場合は、気分の問題だけでなく体の不調が隠れている可能性も考えておきたいところです。

不満を解消する方法

犬がいじけているように見えるときは、すぐにご機嫌取りをするより、安心して気持ちを立て直せるように整えてあげることが大切です。

「早く元通りにしよう」と焦るより、落ち着ける流れを作るほうが関係は戻りやすくなります。

まずは落ち着ける距離を守る

犬が自分から離れているときに追いかけると、さらに距離を取りたくなることがあります。まずは少し時間を置いて、犬が落ち着くのを待つのが基本です。

“できたこと”を褒めて空気を変える

犬が少し落ち着いてきたら、「おすわり」など簡単にできることをひとつ入れて、できたら明るく褒めてあげます。

叱った空気を引きずるより、成功体験で気持ちを切り替えるほうがスムーズです。

散歩や遊びで満たす

軽い散歩や、ノーズワークのような落ち着いてできる遊びは、気分転換に向いています。ただし、興奮が強くなりすぎる遊びだと、かえって落ち着かなくなることも。

気持ちを切り替えたいときほど、穏やかに満たせる方法のほうが合いやすいでしょう。

ルーティンを安定させる

ごはんや散歩、休む時間が毎日バラバラだと犬は不満や不安を抱えやすくなるため、生活の流れに見通しがあると「次に何が起こるか」が分かりやすく、安心しやすくなります。

とくに不安が強い犬では、ルーティンの安定が気持ちの安定につながりやすいです。

体調チェックも忘れない

触られるのを嫌がる、歩き方が変わる、食欲が落ちるといった変化があるなら、気分の問題ではなく痛みや不快感が原因の可能性があります。

「いじけているだけかな」と決めつけず、体調面の確認もあわせて行うことが大切です。気になる変化が続くなら、動物病院に相談したほうが安心です。

まとめ

犬の“いじけているように見える行動”は、不満、寂しさ、緊張、気持ちの整理などが表れていることが多いものです。そんなときは、追いかけたり過剰に構ったりするより、まずは落ち着ける距離を守り、安心できる流れを整えることが近道になります。

また、急な変化や体調面のサインがある場合は、気分の問題と決めつけず、早めに確認してあげることが大切です。犬の気持ちを尊重しながら接していくと、関係は自然と元の落ち着いた状態に戻りやすくなるでしょう。