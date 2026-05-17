「王子様すぎる」目黒蓮、ブルガリをまとった白コーデ姿を披露！ 「上品で美しい」「凄く新鮮で好き」
Snow Manの目黒蓮さんは5月16日、自身のInstagramを更新。BVLGARI（ブルガリ）のアクセサリーをまとった姿を披露しました。
【写真】目黒蓮、「王子様すぎる」姿！
コメントでは「白似合いすぎてる」「ホワイトスタイル美しすぎるよー」「ホワイトコーデが凄く新鮮で好き」「いつ見ても王子様」「王子様すぎる」「上品で美しい」「爽やかでカッコイイ」「なんでも似合うん最高すぎやろぉ」など称賛の声が多数寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】目黒蓮、「王子様すぎる」姿！
「いつ見ても王子様」目黒さんは「bvlgariの新作Gold & Steel をいち早く着用させてもらいました しなやかさと輝きが組み合わさったデザインと着け心地で、どんなファッションでも、どんな場所にも連れて行けるような 無限の可能性を感じました」とつづり、1枚の写真を投稿。「力強さとやわらかさを兼ね備えているので、たくさんの方が手に取りやすいかと思います！ 次はデニムに合わせてみたい」と続け、上下白いコーディネートでBVLGARI（ブルガリ）のアクセサリーを身に着けた、エレガントな姿を披露しています。
「茶色コーデもお似合いすぎる」15日の投稿ではFENDI（フェンディ）のバッグを持った、ブラウンのセットアップコーディネート姿を披露している目黒さん。鋭い目つきのモデルショットや笑顔の写真にファンからは「ほんとにスタイルが良すぎる」「オフショの笑顔がやっぱり好き」「茶色コーデもお似合いすぎる」「脚ほんと長い、、」「なんかもう言葉が見つからない」「色気がましてさらにハンサムに磨きがかかった」などの声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)