´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤½é²Æ¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤à¤Ê¤é¡¡¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ç¿Íµ¤¤Î¡Ú¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¡Û¥È¥Ã¥×5
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥µ¥¤¥È¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¡×¤Ç¿Íµ¤¤Î¡Ú²ÌÊªÎà¡Û¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ö¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¡×¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê·îÊÌ¡¢26Ç¯5·î8ÆüÌë»²¾È¡Ë¤è¤ê¡¢¥È¥Ã¥×5¤À¡£
¡Ú5°Ì¡Û»³·Á¸© Èø²ÖÂô»Ô¡Ö¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü º´Æ£¶Ó ½¨M¥µ¥¤¥º 1.2kg(600g¡ß2È¢)¡×18000±ß
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤ÎÊÖÎéÉÊ¾Ò²ð¡Û
¤³¤Á¤é¤ÎÊÖÎéÉÊ¤Ï¡¢»³·ÁÏ¢·ÈÃæ¿õÅÔ»Ô·÷¤Ë¤ª¤±¤ë¶¦ÄÌÊÖÎéÉÊ¤Ç¤¹¡£
´Ø·¸»ÔÄ®(»³·Á»Ô¡¢´¨²Ï¹¾»Ô¡¢Â¼»³»Ô¡¢Èø²ÖÂô»Ô¡¢»³ÊÕÄ®¡¢Ãæ»³Ä®¡¢²ÏËÌÄ®¡¢À¾ÀîÄ®¡¢Ä«ÆüÄ®¡¢Âç¹¾Ä®¡¢ÂçÀÐÅÄÄ®)Æâ¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÃÄ§
¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¤Î¿ô¤¢¤ëÉÊ¼ï¤ÎÃæ¤Ç¤â¿ï°ì¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡Öº´Æ£¶Ó¡×¡£
·Ã¤Þ¤ì¤¿µ¤¸õÉ÷ÅÚ¤Î¤â¤È¡¢ÇÀ²È¤Î³§¤µ¤ó¤¬Ã°Àº¹þ¤á¤ÆÀ¸»º¤·¤¿¡Öº´Æ£¶Ó¡×¤Ï¡¢»ÀÌ£¤È´ÅÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ç»Ô¾ì¤Ç¤â¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¢¤ÎÃæ¤Ë¸·Áª¤·¤¿¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤Êµ±¤¤Ç¡¢¿©Âî¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¸ý¥³¥ß¡Û
¡Ö¤Û¤É¤è¤¤´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤¬¡¢ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£
5¿Í²ÈÂ²¤Ç¡¢ËþÂ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¡£
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¤Þ¤¿¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¦¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÇÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¶¡¤¬Âç¹¥¤¤Ç´ò¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤Þ¤¹¡£½ý¤ß¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢ìÔÂô¤ËÃ»¤¤´ü´Ö¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ð¡¹¤·¤¯¤Æ¡¢´Å¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»À¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡×¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡ÖÈ¢¤â²Ä°¦¤é¤·¤¤¤µ¤¯¤é¤ó¤ÜÊÁ¤ÇÎäÂ¢ÊØ¤ÇÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²Ì¼Â¤Ï¤¤ì¤¤¤Ç¡¢¿©¤Ù¤Æ´Å¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¤Þ¤¿Íê¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡Ú4°Ì¡Û»³·Á¸© À¾ÀîÄ®¡Ö»³·Á¸©»º ¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü ÉÊ¼ï¤ª¤Þ¤«¤»(º´Æ£¶Ó¡¦¹È½¨Êö¤Ê¤É) 1.44kg(180g¡ß8P)¡×16000±ß
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤ÎÊÖÎéÉÊ¾Ò²ð¡Û
»³¡¹¤«¤éÎ®¤ì¤ëÀã²ò¤±¤Î¤ä¤µ¤·¤¤¿å¼Á¤ÈÀ¡¤ß¤¤Ã¤¿¶õµ¤¡£
¤½¤ó¤ÊË¤«¤Ê¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÇÀ²È¤Î°¦¾ð¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡Ø¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¡Ù¤ÏÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³·Á¸©¤Ï¡¢ÃëÌë¤Î´¨ÃÈº¹¤¬Âç¤¤¤ÃÏ°è¤Ç¤¹¡£´¨ÃÈº¹¤¬¤¢¤ë»ö¤Ç²ÌÊª¤¬ÍÜÊ¬¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÎ¯¤á¹þ¤à¤Î¤Ç´Å¤¯¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½é²Æ¤ÎÌ£³Ð¤òÉÊ¼ï¤ª¤Þ¤«¤»¤Ç»³·Á¸©»º¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¤ò¤ªÆÏ¤±Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú3°Ì¡Û»³·Á¸© Å·Æ¸»Ô¡Ö¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü(¹È½¨Êö)500g¡×15000±ß
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤ÎÊÖÎéÉÊ¾Ò²ð¡Û
»³·Á¤¬¸Ø¤ë²Æ¤ÎÌ£³Ð¡¢¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¡£
Å·Æ¸»Ô¤Ï¡¢»³·Á¸©Æâ¤Ç¤âÀ¸»ºÎÌÂè£²°Ì¤ò¸Ø¤ë¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¤ÎÌ¾»ºÃÏ¤Ç¤¹¡£
ÈÕÀ®ÉÊ¼ï¤Î¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¡Ö¹È½¨Êö¡×¤Ï¡¢¥×¥ê¥Ã¤È¤·¤¿Î³¤ÎÄ¥¤ê¤È¶¯¤¤´Å¤ß¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Ç¯¡¹¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤¬Áý¤¨¤ë¿Íµ¤ÉÊ¼ï¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤éºÇ¹âµé¥é¥ó¥¯¤Î¡Ö½¨ÉÊ¡×¤òÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¼êº¢¥µ¥¤¥º¤Î500g¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤´¤¯¸Â¤é¤ì¤¿½Ü¤Î»þ´ü¤Ë¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡¢»³·Á¤ÎËÜ¾ì¤Î¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¤ò¤¼¤Ò¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¸ý¥³¥ß¡Û
¡Ö¾®Î³¤Ç¤¹¤¬»ÀÌ£¤È´Å¤ß¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
º´Æ£¶Ó¤è¤ê¹¥¤¤Ç¤¹¡£
µ¤¸õÊÑÆ°¤ÇÇÀ²È¤ÎÊý¡¹¤ÏÂçÊÑ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬ÍèÇ¯¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê70Âå°Ê¾å¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖÎ³¤¬Âç¤¤¯´Å¤¯¤Æ¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê50Âå¡¦½÷À¡Ë
¡ÖÈþÌ£¤·¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËºÇ¹â¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¦¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¤È¤Ï¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¤¡¢¿·Á¯¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡ª
»Ò¶¡¤â¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤È¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡Ú2°Ì¡Û»³·Á¸© »³·Á»Ô¡Ö»³·Á»Ô»º ¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü ¹È½¨Êö L 720g(180g¡ß4)¡×15000±ß
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤ÎÊÖÎéÉÊ¾Ò²ð¡Û
»³·Á»Ô¤Ï²Ì¼ùºÏÇÝ¤¬À¹¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ë»×Æþ¤ì¤¬¿¼¤¤¤Î¤¬¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¤Ç¤¹¡£ ºÏÇÝÌÌÀÑ¤Ïº´Æ£¶Ó¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤¬ºÇ¶á¤Ï¹È½¨Êö¤ÎºÏÇÝÌÌÀÑ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈÕÀ®¼ï¤Ê¤Î¤Ç¾¯¤·¿§¤¬¹õ¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅüÅÙ¤â¹â¤¯°ìÅÙ¿©¤Ù¤ë¤È³§¤µ¤ó¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¸ý¥³¥ß¡Û
¡Ö¿È¤¬¥Ñ¥Ä¥Ñ¥Ä¤ÇÂç¤¤¯¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´Å¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë1¥Ñ¥Ã¥¯¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤â¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê50Âå¡¦½÷À¡Ë
¡Öº£¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤¿¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¹â¥é¥ó¥¯¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¡£
¤¤¤¤¤â¤Î¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê60Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Öº£Ç¯¤â´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤ºÂçÊÑ¤ª¤¤¤·¤¯Äº¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤â¤ª´ê¤¤¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¸»º¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤´ÅØÎÏ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê70Âå°Ê¾å¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ú1°Ì¡Û»³·Á¸© Ä«ÆüÄ®¡Ö»³·Á¸©»º ¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü ¡Ê º´Æ£¶Ó ¡¦ ¹È½¨Êö ¡Ë ´Ý½¨ÉÊ L°Ê¾å Áª¤Ù¤ëÍÆÎÌ¡×10000±ß
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤ÎÊÖÎéÉÊ¾Ò²ð¡Û
´Ý½¨ÉÊ¡§ L°Ê¾å Áª¤Ù¤ëÍÆÎÌ 720g (180g¡ß4)¡¦ 1.44kg (180g¡ß8)
¢¨ÀìÍÑÈ¢Æþ¤ê(¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹)
¢¨¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¤Ï¡Öº´Æ£¶Ó¡×Ëô¤Ï¡Ö¹È½¨Êö¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÊ¼ï¤ò¤ªÁª¤Ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Í½¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¢¨¤ªÆÏ¤±Æü»þ»ØÄê²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ê6·î²¼½Ü¡Á7·î¾å½Ü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡Ë