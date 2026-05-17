元TOKIOの松岡昌宏（49）が17日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。親友の元V6、20th Centuryの井ノ原快彦の50歳の誕生日を祝った。

番組冒頭、「ついにですね、我が友、イノッチこと井ノ原快彦、50歳。今日。いやいやいや、おめでとうおめでとう、井ノ原」と井ノ原の50歳の誕生日を祝福。「この間、生まれたと思ったらもう50か。ピーピーピーピーピーピー鳴いていたヨシが、え？俺の後ろばっかりついてきて“松岡、松岡”ってきていたヨシが50。すげえなぁ」と茶目っ気たっぷりに祝った。

「ついにあいつと10代、20代、30代、40代、50代まで一緒にいることになるのか。会った時13歳だったからなあ、あいつ。37年」としみじみ。「517は井ノ原っていうのがもう頭に入ってるからなあ、俺。516は遠山景織子っていうのが頭に入ってるから。たぶん、俺は今日、井ノ原におめでとうさんってやるんだろうなあ」と笑った。

井ノ原は現在、テレビ朝日「ボーダレス〜広域移動捜査隊〜」にメインキャストとして出演中。「ドラマもいい感じの役じゃんか。（佐藤）勝利と土屋太鳳さん。こないだ植草（克秀）先輩もお出になったんでしょ？timeleszとV（V6）と少年隊でしょ？すげえじゃん」と笑顔。

「我らが梨乃姉、かたせ梨乃さんからメールがきまして。“マー坊もぜひ見てね”って来たのもこの井ノ原のドラマ。梨乃姉がゲストでお出になったんでしょ？僕は全部はまだ見てないんですけど、久々に極道の、梨乃姉が見られて。見得は切るわ、刀は抜くわ、“わてが”みたいなこと言ってて。“さすがっすね、梨乃ねえ。水を得た魚みたいになって”って送り返したけど」と笑いつつ、「全部なんか井ノ原の関連のやつで来るから、いい仕事してんなって」と松岡。「これでトニセンが全員50代になった。来月あたりからライブやるでしょ。全員50代になったトニセンっていうのもちょっとチェックしたいなと。いやいや、おめでとうさん、おめでとうさん」と祝った。