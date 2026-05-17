日本代表で１８年平昌五輪銅、２２年北京五輪銀メダルのカーリング女子「ロコ・ソラーレ」の吉田夕梨花が、１７日までに自身のＳＮＳを更新。夫婦ショットが話題を呼んでいる。

吉田はインスタグラムに「２ｎｄ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ それぞれの夢も夫婦として叶えていきたいことも、変わらずどんどん挑戦していこう」とつづり、結婚２周年を迎えたことを報告。身を寄せ合い笑顔の写真や見つめ合うラブラブショットを公開している。

ハッシュタグに「＃結婚記念日」「＃５１５」とつけたこの投稿にフォロワーからは「幸せが伝わってきます」「結婚記念日おめでとうございます！！」「素敵なツーショットですね」「いい笑顔」などのコメントが寄せられている。

吉田は２０２４年５月に、スピードスケート日本代表の新濱立也（しんはま・たつや）との結婚を発表。スピードスケート男子５００メートル日本記録保持者である新濱は昨年４月１６日、石垣島でロードバイクでのトレーニング中に交通事故に巻き込まれ、顔面骨折、左ひざを負傷するなどの大けがを負った。顔の整復手術を受けたのち復帰し、今年２月に行われたミラノ・コルティナ五輪では日本記録を持つ５００メートルに出場。６位入賞を果たしている。