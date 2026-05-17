「誰も楽しんでいなかった。全員、できるだけ早く終わらせようとしていた」──男性誌「プレイボーイ」創業者の故ヒュー・ヘフナー氏（享年91）の元"ナンバーワンガールフレンド"として知られるホリー・マディソン（46）が、豪邸で繰り広げられていた"異様な実態"について改めて赤裸々に語った。

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20代だった2001年から2008年まで、53歳年の離れたヘフナー氏と交際していたマディソンは、ヘフナーとほかの女性たちとともに豪邸「プレイボーイ・マンション」で生活。このマンションでの生活を追ったリアリティ番組『ガール・ネクスト・ドア』では、セレブ生活を満喫する"プレイボーイ帝王から愛される幸せなミューズ"として人気を集めていた。

しかし、現地時間5月5日に配信されたポッドキャスト『Let’s Be Honest』に出演したマディソンは、プレイボーイ・マンションでの異様な"グループ行為"について生々しく証言。

「巨大スクリーンでポルノ映像が流れていて、暗闇の中でシルエットが重なり合うような異様な空間だった」と振り返り、「彼の相手をしていない女性たちは、女の子同士で絡むけれど、実際にはフリをするだけだった。みんなでくだらない話をして時間をやり過ごしていた」と明かした。

行為する順番に関しても「本命だからといって、いつも最初というわけじゃない」「特に決まった順番があったわけじゃないけど、女性たちは順番待ちのように並んでいた」と回想。そして、「本当に異様な光景だった。女の子たちは誰一人として楽しんでいなかった。みんな、できるだけ早く終わらせようとしていただけ。本当に悪夢のようだった」と告白した。

以前から、「1対1ならまだ普通だったけれど、複数人になると地獄だった」と繰り返し告白してきたマディソンだが、今回も「まるでベッドの上に横たわる丸太みたいだった」とヘフナー氏の姿を表現し、「カルトのような空間だった」とも回顧している。海外ジャーナリストが解説する。

「特に注目を集めているのが、2005年に放送を開始したリアリティ番組『ガール・ネクスト・ドア』のヒット以降、"夜の儀式"が減ったという告白。当時80歳近かったヘフナーは、番組の成功によって再び時代の寵児となり、"伝説のプレイボーイ"として若者世代からも注目を集める存在となりました。

マディソンによれば、撮影で多忙となり、毎週水曜と金曜に行っていたナイトクラブ通いがなくなり、帰宅後に恒例となっていたグループ行為も自然消滅していったとのこと。『ヘフは番組制作に夢中で、完全にハイになっていた』と語っています」

番組のヒットによりヘフナー氏の自尊心が満たされ、"必要とされていると感じるため"の強迫的な夜の儀式が不要になったのではないか、とマディソンは分析。

2人だけで過ごす夜も穏やかになり、「映画を見ながらソファに座って、彼はクロスワードパズルをやり、私は本を読む。まるで熟年夫婦みたいだった」と回顧し、交際後期にはヘフナー氏との行為が「ほとんどなかった」と告白している。

"夢の館"で何が起きていたのか

こうした証言は、今に始まったことではない。マディソンは2015年に回顧録『Down the Rabbit Hole』を出版。プレイボーイ・マンションについて、「夜9時の門限」「厳しい外出制限」「金髪でいることを求められる」「豊胸などの整形手術を勧められる」といった実情を明かし、ヘフナー氏についても、「女性たちを互いに競わせ、常に不安定な状態に置くことで支配していた」と暴露している。

さらに2022年のドキュメンタリー『Secrets of Playboy』では、元関係者らがマンションの"闇"を次々と暴露。元セキュリティガードは、「マンション内にはマイクや小型カメラが仕掛けられていた」と明かし、女性たちの世話役だった元"バニーマザー"は、ヘフナーが女性たちのセックステープを"弱み"として保管していたと主張している。

「一方で、元プレイメイトやスタッフら数百人が署名した公開書簡で、『私たちは尊重されていた』『ドキュメンタリーや暴露証言は偏っている』と反論。"プレイボーイ帝国"をめぐる評価は真っ二つに分かれています。

『セクシュアル・リベレーション』を掲げ、時事問題も扱う"インテリ男性向けの硬派な成人誌"として一時代を築いた『プレイボーイ』ですが、近年では若い女性たちを囲い込み、支配して利用していたのではないかとの見方も広がっています」（同前）

かつて世界中の男たちが憧れたプレイボーイマンションは、女性たちにとっては"誰も楽しくない館"だったのか。元ガールフレンドたちの暴露は続いている。