◆米大リーグ エンゼルス―ドジャース（１６日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

フィギュアスケート女子で世界ジュニア選手権４連覇の島田麻央（木下グループ、１７）が、１６日（日本時間１７日）にアナハイムで行われた米大リーグ・エンゼルス―ドジャース戦で始球式を務めた。エンゼルスのユニホーム姿で登場すると、マウンド手前でアクセルジャンプを披露。直後に見事な一球を投げる“大回転魔球”を見せ、球場からはどよめきの後に歓声が起こった。

島田は年齢制限のため、同学年の中井亜美（１８）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が銅メダルを獲得したミラノ・コルティナ五輪は出場できなかったが、２０３０年冬季五輪の金メダル候補と目される次代を担うホープだ。本番直前には、「ここで投げさせていただくことが決まって、本当にこのアメリカのスタジアムに初めて来て、すごくワクワクしていますし、同時にすごく緊張もしています。本当に今はすごく緊張している。でも、こんな機会はなかなかないので、せっかくの舞台を楽しんで投げられたらいいなと思っています」と、初々しい笑みを浮かべた。

この日のエンゼルスのユニホームには、背ネームは「ＭＡＯ」、背番号は「６１２」。背番号の理由は、マイケル・ジャクソンの人生を描いた映画「Ｍｉｃｈａｅｌ／マイケル」の公開日にちなんでいるという。始球式に向けては練習の合間をぬって特訓もしたといい、「日本では、何球くらい投げたかな。練習の空き時間に少しやったくらいで、たぶん４日くらいしかできていないので、今できる限りいいボールが投げられたらなと思っています」と笑顔。好きな選手を問われると、「大谷翔平選手です」と即答していた。