47歳で美大進学のナイツ・土屋伸之、名画模写などデッサン一挙披露に反響「全部すごい」「さすがニチダイ」
お笑いコンビ・ナイツの土屋伸之（47）が13日、自身のインスタグラムを更新。名画の模写など、デッサンした作品を一挙披露した。
【写真】「全部すごい」「さすがニチダイ」“美大進学”ナイツ・土屋伸之のデッサン作品群
仕事の傍ら2年間予備校に通い、この春から日本大学藝術学部美術学科へ進学したことを明かしている土屋は、自身がナビゲーターを務めるNHK Eテレの番組『3か月でマスターする西洋美術』を告知。
「今夜の放送、第6回で折り返しです。今まで番組内で紹介して頂いた。（もしくは強引に持っていったけど尺の都合上カットになった笑）名画模写などです」と紹介し、圧倒的な画力が光る作品群を公開した。
土屋は「当たり前ですが毎回本当に勉強になってます」と、学び舎と番組の両方で美術への造詣を深めている充実感をつづった。
コメント欄には「全部すごい」「さすがニチダイ」「土屋画伯」「すべて本当にお上手」「素晴らしい」などの声が寄せられている。
【写真】「全部すごい」「さすがニチダイ」“美大進学”ナイツ・土屋伸之のデッサン作品群
仕事の傍ら2年間予備校に通い、この春から日本大学藝術学部美術学科へ進学したことを明かしている土屋は、自身がナビゲーターを務めるNHK Eテレの番組『3か月でマスターする西洋美術』を告知。
「今夜の放送、第6回で折り返しです。今まで番組内で紹介して頂いた。（もしくは強引に持っていったけど尺の都合上カットになった笑）名画模写などです」と紹介し、圧倒的な画力が光る作品群を公開した。
土屋は「当たり前ですが毎回本当に勉強になってます」と、学び舎と番組の両方で美術への造詣を深めている充実感をつづった。
コメント欄には「全部すごい」「さすがニチダイ」「土屋画伯」「すべて本当にお上手」「素晴らしい」などの声が寄せられている。