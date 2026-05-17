米大リーグは１６日（日本時間１７日）、各地で行われた。

ホワイトソックスの村上宗隆は本拠地シカゴでのカブス戦に２番一塁で出場。第２、第３打席にいずれも中越え本塁打を放った。メジャー初の１試合２本塁打で本塁打数はリーグ単独トップの１７本となった。（デジタル編集部）

１本目は３点をリードした三回一死。カブスの先発右腕タイヨンの外角高めのチェンジアップを捉えると、打球は中堅左の観客席ギリギリに飛び込んだ。

さらに、五回無死一塁では、同じくタイヨンから外角高めの真っすぐを力強いスイングで捉え、打った瞬間にそれと分かる大きなアーチを、中堅右に描いた。

６試合本塁打がなかったが、これでジャッジを抜きリーグ単独トップに立った。また１７本塁打は、松井秀喜（ヤンキース）の１年目の本塁打を上回った。チーム４５試合目で１７本塁打となり、シーズン６１本ペースだ。さらに３２打点は、リーグ２位につける好成績だ。

第１打席は四球、第４打席は空振り三振で、打率は２割３分６厘となっている。

試合は、８−３でホワイトソックスが勝った。５番指名打者で出場したカブスの鈴木誠也は４打数無安打２三振だった。