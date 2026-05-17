庵野秀明氏、株式会社カラー「設立20周年のご挨拶」コメント発表 鶴巻和哉氏の記念描き下ろしイラストも
庵野秀明氏が代表を務める株式会社カラーが17日、創立20周年を迎え、庵野氏がメッセージを発表した。また、鶴巻和哉氏の記念描き下ろしイラストが公開された。
【画像】庵野秀明氏「設立20周年のご挨拶」＆鶴巻和哉氏の記念描き下ろしイラスト
同社公式サイトやXで「株式会社カラー 設立20周年のご挨拶」を投稿。「株式会社カラーは、2006年5月17日に設立し、本日2026年5月17日をもちまして、設立20周年を迎えました。これもひとえに、日頃より応援してくださっている皆様のご支援の賜物であり、心より御礼申し上げます」と伝えた。
また、「設立20周年を記念し、当社取締役でありアニメーション監督・アニメーターの鶴巻和哉による記念描き下ろしイラスト、並びに代表取締役社長 庵野秀明のコメントをお届け致します」とし、イラストとコメントが披露された。
庵野氏は「株式会社カラー設立20周年のご挨拶」と題した書面を通じ、西新宿の雑居ビルの小さな一室で社長1名社員1名顧問1名から始めた会社が、 スタジオを持ち、いくつもの作品を作り、いくつもの作品を今も作り続けられる会社になりました。 これも全て皆様のおかげです」と感謝をつづった。
【画像】庵野秀明氏「設立20周年のご挨拶」＆鶴巻和哉氏の記念描き下ろしイラスト
同社公式サイトやXで「株式会社カラー 設立20周年のご挨拶」を投稿。「株式会社カラーは、2006年5月17日に設立し、本日2026年5月17日をもちまして、設立20周年を迎えました。これもひとえに、日頃より応援してくださっている皆様のご支援の賜物であり、心より御礼申し上げます」と伝えた。
庵野氏は「株式会社カラー設立20周年のご挨拶」と題した書面を通じ、西新宿の雑居ビルの小さな一室で社長1名社員1名顧問1名から始めた会社が、 スタジオを持ち、いくつもの作品を作り、いくつもの作品を今も作り続けられる会社になりました。 これも全て皆様のおかげです」と感謝をつづった。