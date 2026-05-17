庵野秀明氏、株式会社カラー「設立20周年のご挨拶」コメント発表 鶴巻和哉氏の記念描き下ろしイラストも

庵野秀明氏、株式会社カラー「設立20周年のご挨拶」コメント発表 鶴巻和哉氏の記念描き下ろしイラストも