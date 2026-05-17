山梨県甲州市ではバラが見ごろを迎え、たくさんの観光客で賑わっています。

【映像】色とりどりのバラを咲かす観光庭園（実際の映像）

甲州市の観光庭園「ハーブ庭園旅日記」にはおよそ250種類、500株のバラが植えられていて、色とりどりの花を咲かせています。

赤いバラ以外にも「ブルーグラビティ」と呼ばれる青色のバラや「チャールストン」という花の色が赤色から黄色へ変化していく珍しいバラも楽しむことができます。

16日、朝早くから多くの家族連れなどが訪れて、満開のバラを写真に収めたり、甘い香りが漂う庭園内を散策するなどして楽しんでいました。

来園者「うわぁ〜、綺麗、すご〜い、綺麗って感じ」「香りもすごいし」「匂いも良い匂いですね」「いろんな色もあるし、いろんな種類のバラがあるから、初めてのもあるし、時間をかけてゆっくり見たいなって」

来園者「すごい見事で、初めて来たので、どんな感じかなと思ってたんですけど、素晴らしくて、でもどうやって撮ったらいいのか逆に分からなくて（笑）」

Q良い写真撮れましたか？「一応何枚か撮ったので、良い写真が撮れてればとは思います」

今年は、春先から気温の高い日が続いたため、開花が少し早まったということですが、例年通りに色鮮やかに咲き揃い、今が満開となっています。観光庭園のバラは、来月中旬まで楽しめるということです。（ANNニュース）