平均所得が高い「お金持ちなまち」と聞くと、高級住宅街や観光地といった、街のブランド力や産業によるものだと考える人が多いでしょう。しかし、全市区町村別1,741箇所のうち、所得が35番目に高い街「愛知県・長久手市」は、高級住宅街や観光地ではありません。では、そんないわゆる“普通の街”に住む人々の平均所得が高い理由はなんなのか、経営コンサルタントの鈴木健二郎氏が、住民の声を交えながらその秘密を暴きます。

“普通の街”長久手の秘密

名古屋市の東側に隣接する、愛知県長久手市。

人口は約6万人で、港区や芦屋のような高級住宅街でも、鎌倉や軽井沢のような観光地でもない、いわゆる“どこにでもある普通の街”だ。

にもかかわらず、2025年の市区町村別所得ランキングでは全国35位（平均484万円）に位置する（ZEIMO「2025年（令和7年）市区町村別所得（年収）ランキング」より）。金額だけをみるとそう感じないかもしれないが、これは1,741ある市区町村のうち上から35番目の数字であり、相対的にみると“お金持ちの街”といって差し支えないだろう。

この結果に、違和感を覚える人もいるのではないだろうか。「長久手ってそんなに稼げる街なのか？」と。

実際に現地を歩くと、その印象はさらに強まる。整然と並ぶ新興住宅地、広々とした公園、ショッピングモール、そしてベビーカーを押す若い夫婦。目に入るのは“普通の暮らし”だ。いわゆる富裕層の町にありがちな、高級外車が並ぶ光景はほとんどみられない。

「お金持ちが多い」わけではない

地元の不動産会社の担当者はこう語る。

「長久手市は、いわゆる豪邸や高級車が並ぶような町ではありません。でも、共働きでしっかり稼いでいるご家庭が多い印象です。世帯年収でみると、かなり高いと思います」

「共働きでしっかり稼いでいる」……この一言が、長久手の本質を突いていると感じた。長久手はいわゆるお金持ちが多い街ではないが、「稼げる世帯が多い」のだ。

長久手市民の平均所得が高いワケ

長久手の最大の特徴は、人口構造にある。平均年齢は約40歳と全国でもトップクラスに若く、高齢化率も低い。言い換えれば、この町は「働いている人」が圧倒的に多い。所得ランキングは納税者ベースの平均値であるため、現役世代の割合が高いほど有利になる。

さらに重要なのは、その“働いている人”の質だ。

長久手は名古屋市中心部と豊田市の中間に位置し、いわゆる「トヨタ経済圏」に組み込まれている。自動車関連企業、製造業、IT、研究職など、比較的給与水準の高い職種に従事する住民が多い。

加えて、共働き世帯の比率が高い。つまり、「高収入の個人×2人」という構造が、町全体の平均所得を底上げしているのだ。

地元のカフェで話を聞くと、こんな声が返ってきた。

「平日の昼間でも、パソコンを開いて仕事している人が多いですよ。ご夫婦で在宅勤務しているケースも珍しくないです」

別の子育て世帯の母親はこう話す。

「夫は名古屋、私はリモートで東京の会社の仕事をしています。長久手は子育てしやすいし、働きやすいんです」

ここには、従来の郊外住宅地とは違う風景がある。通勤だけでなく、働く場所そのものが分散している。これが長久手の新しさだ。

万博で生まれ変わった「住みやすい長久手」

長久手のもう一つの特徴は、その都市の成り立ちにある。

2005年の愛知万博をきっかけに、長久手では大規模な区画整理と都市開発が進んだ。道路、公園、住宅地、商業施設が一体的に整備され、「最初から住みやすく設計された町」として生まれ変わった。

さらに、愛知県立大学をはじめとする大学や医療機関も集積し、教育・子育て環境が整っている。

つまり、長久手は偶然発展したのではなく、「働く家族を呼び込むこと」を明確に意図してつくられた都市なのだ。

この点は、歴史的に形成された京都や鎌倉のような土地とは決定的に異なるといってよいだろう。

従来の「高所得自治体」との明確な違い

長久手の構造は、これまでの高所得自治体とは明確に異なる。

・猿払村・安平町：特定産業による高所得者が平均を押し上げるモデル

・葉山・鎌倉：ブランド住宅地として高所得者が定住するモデル

・長久手：人口構造そのものが所得を生むモデル

特別な産業がなくても、「若さ」「共働き」「高賃金職種」の3条件が揃えば、町の平均所得は自然と高くなる。長久手はそれを体現しているのである。

右肩上がりだった平均所得も後退…“若い町”特有のリスクも

もっとも、このモデルは万能ではない。

2024年まで右肩上がりで伸びてきた平均所得（約531万円・全国23位）は、2025年には約484万円、35位へとやや後退した。依然として上位圏にはあるものの、住民の多くが依拠する企業業績の影響を受けやすい構造であることが、こうした変動からも読み取れる。

また、若いまちである以上、いずれ高齢化は進む。現在は子育て世代の流入によって人口構造が維持されているが、この世代がそのまま定住すれば持続する、という単純な構図ではない。

ライフステージの変化に伴う住み替えや、世帯所得のピークアウトといった要因により、構造は徐々に変質する可能性がある。

現在の高所得水準は「働き盛り世代の厚み」に依存したモデルであり、長久手はいま、成長人口モデルから成熟モデルへの移行局面に入りつつあると捉えるべきだろう。

「なにを売るか」ではなく「誰に住んでもらうか」

それでも、長久手が我々に教えてくれるメッセージは明確だ。地域が豊かになるために、必ずしも特産品や観光資源は必要ではない。重要なのは、「なにを売るか」ではなく「誰に住んでもらうか」だ。

長久手は、「若い」「働く」「子育てする」という層を継続的に呼び込み、町の所得水準を押し上げてきた。派手さはないが、構造は極めて合理的だ。

長久手は、日本の多くの自治体にとって現実的なヒントを提示している。人口戦略こそが最大の経済戦略であるという事実を、このまちは静かに証明しているのである。

鈴木 健二郎

株式会社テックコンシリエ 代表取締役

知財ビジネスプロデューサー