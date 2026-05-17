¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÇòÈ±¡¢¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¶À¤Ë±Ç¤Ã¤¿»Ñ¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¡¡Ãæ¼õ¤¬Ç÷¤ë»Ò¤É¤â¤ÏÈ¿¹³´ü¡¡¹¹Ç¯´üÆÃÍ¤Î¿´¿È¤ÎÉÔÄ´
»Ò¤É¤â¤Î¾Íè¤ò»×¤¤¡¢ºÇÁ±¤Î´Ä¶¤òÀ°¤¨¤¿¤¤¤È´ê¤¦Ãæ³Ø¼õ¸³¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Êì¿Æ¼«¿È¤â¤Þ¤¿Âç¤¤ÊÊÑ²½¤ÎÂþÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÔÆâºß½»¤ÎH¤µ¤ó¡Ê40Âå¡Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¼õ¸³´ü¤È¡¢¼«¿È¤Î¿´¿È¤ÎÍÉ¤é¤®¤¬½Å¤Ê¤ë»þ´ü¤òÆ±»þ¤Ë·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¹¹Ç¯´ü¤Ëº¹¤·¤«¤«¤ëÉÔ°ÂÄê¤µ¤È¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÈ¿¹³´ü¡£¤½¤Î¶¹´Ö¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤¿³ëÆ£¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë²á¹ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¤·¤ó¤É¤¤Ãæ³Ø¼õ¸³¡¢¿Æ¤Î¹¹Ç¯´ü¤È»Ò¤ÎÈ¿¹³´ü¤¬½Å¤Ê¤ê¡Ä¡ÊÁ´ÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ë
¶À¤Ë±Ç¤ëÊÌ¿Í¡Ä²ÃÂ®¤¹¤ëÏ·²½¤È¿´¿È¤ÎÍÉ¤é¤®
Ãæ³Ø¼õ¸³¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë¤È¡¢H¤µ¤ó¤ÎÀ¸³è¤Ï°ìÊÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌëÃÙ¤¯¤Þ¤Ç¤Î³Ø½¬´ÉÍý¡¢½Î¤ÎÁ÷·Þ¡¢½ª¤ï¤ê¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¥×¥ê¥ó¥ÈÀ°Íý¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ï¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¢¤ëÆü¡¢¶À¤Ë±Ç¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÇòÈ±¡¢¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«¡×
Ê¬¤±ÌÜ¤ËÁý¤¨¤¿ÇòÈ±¡¢¤¯¤Ü¤ó¤ÀÌÜ¸µ¤ÈÇ»¤¤¥¯¥Þ¡¢¥Ï¥ê¤Î¤Ê¤¤È©¡¢¤½¤·¤ÆµÞ·ã¤Ê»ëÎÏ¤ÎÄã²¼¡£¤½¤ì¤é¤ÏÃ±¤Ê¤ëÈè¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Îº¢¡¢H¤µ¤ó¤ÏÂÎ¤Î¤Û¤Æ¤ê¤äµ¤Ê¬¤ÎÉâ¤ÄÀ¤ß¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¹¹Ç¯´üÆÃÍ¤ÎÉÔÄ´¤â´¶¤¸»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÍýÍ³¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥¤¥é¥¤¥é¤ä¡¢µÞ¤ËÍî¤Á¹þ¤à´¶³Ð¡£¤½¤ì¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ»Ò¤É¤â¤Î³Ø½¬¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤ëÆü¡¹¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¾ÃÌ×¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ß¤ÏÄË¤à¤Î¤ËÁé¤»¤Ê¤¤--ÍýÉÔ¿Ô¤¹¤®¤ë¿ÈÂÎ¤ÎÈ¿±þ
ÌÏ»î¤Î·ë²Ì¤ä»ÖË¾¹»È½Äê¤Ë°ì´î°ìÍ«¤¹¤ëÆü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢H¤µ¤ó¤Î°ß¤ÎÉÔÄ´¤ÏËýÀ²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿©Íß¤¬Íî¤Á¤ëÆü¤âÂ¿¤¯¡¢¡Öº£Æü¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÂÎ½Å¤Ï¸º¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤à¤·¤í¡¢ÌëÃÙ¤¯¤ÎÉÔµ¬Â§¤Ê¿©»ö¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤è¤ëÀ¸³è¥ê¥º¥à¤ÎÍð¤ì¤«¤é¡¢°ÊÁ°¤è¤êÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¹¤é¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¹¹Ç¯´ü¤Ë¤è¤ëÂå¼Õ¤ÎÊÑ²½¤â½Å¤Ê¤ê¡¢¡ÖÅØÎÏ¤È·ë²Ì¤¬·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤â¤É¤«¤·¤µ¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿´¤âÂÎ¤â¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤´¶³Ð¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤ËH¤µ¤ó¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
È¿¹³´ü¤È¤Ö¤Ä¤«¤ëÆü¡¹¡Ö¤³¤ó¤Ê¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×
6Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ëº¢¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÂÖÅÙ¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤Þ¤¹¡£ÁÇÄ¾¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ï²á¤®¡¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¤É¤³¤«Ûù¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡ª¤¢¤Ã¤Á¹Ô¤Ã¤Æ¡ª¡×
¤½¤Î°ì¸À¤Ë¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÈèÏ«¤È´¶¾ð¤¬°ìµ¤¤ËÊ®¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤ÊÌäÂê¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¡×
¸À¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¶Ã¤¯¤Û¤É¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡£ÎäÀÅ¤Ç¤¤¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢´¶¾ð¤òÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¡£»Ò¤É¤â¤ÎÈ¿¹³´ü¤È¡¢¼«¿È¤Î¿´¿È¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¾×ÆÍ¤Ï¼¡Âè¤Ë·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¤½¤¦»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°ìÅÙ½Ð¤¿¸ÀÍÕ¤ÏÌá¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Î°ìÌÌ¤Ë¡¢H¤µ¤ó¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤È¸å²ù¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤¤Å¤±¤ÐÌµ¸Â²Ý¶â¾õÂÖ--¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¼õ¸³ÈñÍÑ
¼õ¸³¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¡¢ÈñÍÑ¤Ø¤Î´¶³Ð¤â½ù¡¹¤ËÆß¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£½ÎÂå¡¢¹Ö½¬Èñ¡¢ÌÏ»îÂå¡¢¸ÄÊÌ»ØÆ³¡¢»²¹Í½ñ¡£¤É¤ì¤âÉ¬Í×¤À¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Ê¤¬¤é»Ù½Ð¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢Á´ÂÎÁü¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£¡¢¤¤¤¯¤é»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×
¤½¤ÎÌä¤¤¤ËÂ¨Åú¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£È½ÃÇÎÏ¤¬Æß¤ë¤Û¤É¤ÎË»¤·¤µ¤ÈÈèÏ«¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÁªÂò¤ò¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·¤Ç¤âÀ¸³èÈñ¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Í¼Êý¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ò²¿¸®¤â²ó¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¼õ¸³½ªÎ»¸å¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤òÀ°Íý¤·¤¿¤È¤¡¢H¤µ¤ó¤Ï¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÛÁü°Ê¾å¤ËËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤¿Áí³Û¡£
¤½¤·¤ÆÀ²¤ì¤ä¤«¤Ê¤Ï¤º¤Î»äÎ©Ãæ³Ø¤ÎÆþ³Ø»þ¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ°ìÍ÷¤ò¸«¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍÉ¤é¤®¤ÎÃæ¤Ç»Ä¤Ã¤¿¤â¤Î--½ª¤ï¤Ã¤Æ½é¤á¤Æµ¤¤Å¤¯¤³¤È
¹¹Ç¯´ü¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤ÎÊÑ²½¤È¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÈ¿¹³´ü¡£¤½¤ÎÎ¾Êý¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤ÎÃæ³Ø¼õ¸³¤Ï¡¢·è¤·¤Æ²º¤ä¤«¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤âH¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤ÈËÜµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤¿»þ´Ö¤¬³Î¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¸Â³¦¤ä¼å¤µ¤òÃÎ¤ëµ¡²ñ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡£
¡ÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î»þ´Ö¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤Î´Ø·¸¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤â³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÄ©Àï¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Êì¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤ÎÍÉ¤é¤®¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¶¹´Ö¤Ç´¶¤¸¤¿³ëÆ£¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ë¾Ã¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³Î¼Â¤Ë²¿¤«¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦¾¾ÇÈ ÊæÇµ·½¡Ë