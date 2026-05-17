〈衝撃変身〉離婚して酒に溺れた“83キロのおじさん”が50代で全国9位のボディに…人生を変えた「これ、俺いけるんじゃ？」

離婚、深酒、そして中年の衰え。40代で人生の「どん底」を経験した一人の営業マンが、ある決断を機に劇的な変貌を遂げた。50代になった今、彼はあふれんばかりの活力と最高の仲間に囲まれ、人生のQOL（生活の質）を引き上げている。

【画像】写真からも伝わる白石さんのテストステロン全開ポーズ

孤立しがちな中高年クライシスをいかに乗り越え、いかにして男としての自信を取り戻したのか。しらぴょんこと白石進さんの飾らない人生哲学に迫る。

中年のおじさんが目覚めた瞬間

かつて“冴えない中年のおっさん”だった白石進さん。外食チェーンから、現在も勤める外資系医療機器メーカーの営業職に転職し、仕事の付き合いやプライベートで毎晩、何軒も「はしご酒」する日々を送っていた。白石さんは笑って振り返る。

「身長が172cmあるのですが、当時は体重が83kgまでいったかな。恥ずかしい話、この40代の頃は『昔、スポーツをやっていた、ガッチリした身体』のつもりでいたんです（笑）」

ダサい、イケてない――そんなふうには、これっぽっちも思っていなかった。だって白石さんは大学時代、体育教師を目指す課程に在籍し、アメリカンフットボールに明け暮れていたから。

当時の体型は、どちらかといえばスリムマッチョ。それが、月日が経つにつれ、みるみる「おじさん」化に突き進んだ。当人としては「引退したプロレスラー」の体型だったつもりだったのに……。

じつは白石さん、その少し前に離婚を経験している。そのショックから、しばらく酒に溺れた日々を送ってしまった。そんな折、たまたまスポーツジムの壁に、ある大会のポスターが貼られているのを目にした。

それは「ベストボディ・ジャパン（BEST BODY JAPAN、BBJ）」。健康美とバランスの取れた「細マッチョ」な肉体美を競う、日本最大級のボディコンテスト「BBJ」――。

「これ、年齢別だったら俺、全然いけんじゃん？」

そう安易に考え、自らの姿を鏡で見て仰天した。とてもじゃないが、そんな大会に出られる身体じゃない……。

それから白石さんは生まれ変わった。ベンチプレスに腹筋運動。「炭水化物を摂らなければ痩せるはず」。そう短絡的に考えた彼は、野菜、鶏むね肉だけをむさぼり食い続けた。誰にも相談せず、無茶苦茶な方法で、白石さんは自らを追い込んでいった。

「今だったら絶対にそんなやり方はしない（笑）。炭水化物も、筋肉をつくる上では大切ですから」（白石さん）

身体の変化が自信に変わる

無茶苦茶な方法であっても、苦行を続けていれば、みるみる肉体は締まっていく。3か月で12kg減量した。「BBJ」の書類選考も通過し本線出場しかし予選落ち、何度か挑戦するうちに予選通過をし決勝進出、最終的には入賞を果たした。

すると、同じ目標を目指す仲間たちとのつながりが生まれていった。白石さんは、仲間からトレーニングメニューのアドバイスを受けたり、相談に乗ってもらったりして、「ただ単に痩せる」やり方から「筋肉をつける」やり方へと移行させていった。それって、どんな方法ですか？ 彼は教えてくれた。

「メニューは5種類あって、優先順位があるんです。週3回しかジムに行けない時には、このメニューとこのメニューをカットする、週4回の時はこれをやらない、というよう柔軟に」

そのメニューとは、こんな感じだ。

たとえば月曜日は「脚を鍛える日」。最もトレーニング時間が長く、内容もハードだが、週末に趣味で行くサーフィンに差し障りが少ないうちに、脚を早めに済ませてしまう。

火曜日は「胸の日」。水曜日は「肩」。木曜日に「背中」、金曜には「腕」――。

そんなふうに計画的に日々をこなすうち、白石さんの肉体は、現在の肉体になっていった。そしてついに、2024年、「JBBF日本マスターズ・男子ボディビル（50歳以上70kg以下級）」の大会で、白石さんは全国9位に輝いた。

ここまで外見が変わると、内面にも変化が生まれるのだろうか。「BBJに出場したい」という当初の目標が、しだいに「決勝に残りたい」「日本大会の出場権を獲得したい」という目標へと大きくなればなるほど、それに見合うように、身体もどんどん変わり、自信もついていった、と彼は振り返る。

「じつは私、仕事があまりできないんですよ（笑）。それで、プライベートまでもダメだったら、『ダメダメ人間』になっちゃう。『何か1つだけでもダメを消そう』と思った時、自分が夢中になれる方を現実化していった。それが正直なところです」（白石さん）

たとえ、自分より営業成績の良い同僚がいたとしても、もしかしたら人生は俺の方が楽しいかも知れない。クオリティ・オブ・ライフ（QOL）では負けない――。そんな思いが彼自身に生まれてくるにつれ、周囲との関係もスムーズになったように感じているという。

「あいつは管理職にもなってないけど、あんな生き方があってもいいのかなって思う人もちょこちょこいるみたいです。だから、あながち間違えてないのかな」（白石さん）

筋トレしたらモテるのか？

肉体改造が成功した白石さんは、パーソナルトレーナーをされている白石千賀子さんと2015年に結婚。現在は奥様との時間が何よりも癒しの時間と語る。

しかし、その直前までは、合コンに明け暮れる生活を送っていたという。さぞ、モテた（あるいは今もモテている）のでは――？ そう問い詰めると、彼は白い歯を見せながら快活に笑った。

「いや、それはですね、横の繋がり効果で、20、30代のかっこいいマッチョの男の子と友達になって、写真を撮らせてもらって、『今度一緒に飲みに行こう、女の子も連れてくるから』って言って誘ったんです。女性たちにはその写真を見せながら、『僕と飲みに行くと、このマッチョな子たちとも一緒に飲めるよ』って。それでずっと合コンをやっていました（笑）」

筋肉量が増せば、当然、見るからに「オス」らしさが増していく。テストステロン全開炸裂。男の中の男。そうなってくれば、どうしたって聞いてみたいことがある。

つまり、人間の三大欲求のうちの「一つ」にも、大きな変化があるのでは――。「下品も品のうち」、思い切って質問をぶつけてみると、彼からは想像の斜め上からの返答が返ってきた。

「いやあ、よく聞かれるんですけど、それは昔からずっとなんですよね（笑）。恥ずかしいですが、男性ホルモンはずっと高めのままです。よく、減量中やコンテスト前、みんな『そういうものがなくなる』って言うんですけど、感じたことは一度もないです。

朝も元気ですし、むしろ元気がないときはインフルエンザとかになってる時ぐらいで、自分の健康状態を教えてくれているというか（笑）。

もしかしたら、40代以降はトレーニングによってそれが保たれて、落ちていないのかもしれませんね」（白石さん）

自分の人生を、文字通り「上向きに」保つ上で、それが落ちないことは、特に人生の後半を生きる男性を照らす一筋の光たりえるかも知れない。とにかく、彼の身体から発せられる、圧倒的な存在感、もっと言えば威圧感に、（筆者は同世代ながら）圧倒されてしまったほどだから。

「ちょっとずつだっていい、続けてみる」

もう一つ、白石さんが自信と共に得たものがある。それは、先ほども少し話に上がったが、「横の繋がり」だ。彼は言う。

「ボディビルとともに、サーフィンを始めて、友達についていくと、友達の友達と出会うんです。気づいたら、新しい友達が増えている。『BBJ』の大会でも、控室では若者たちと一緒に過ごし、知り合いや仲間が増えました。サーフィンにしろ、ボディビルにしろ、友達がどんどん増えていくのはやっぱり嬉しいことですね」

永らく叫ばれてきた「中高年クライシス」の一因に、同世代で悩みを共有できない現状がある。特に男性は、女性に比べてさらに孤立しがち、との声も多い。

何も白石さんのように「ウルトラマッチョ」にならなくてもいい。将棋でもいい、マラソンでもいい、釣りでも料理でも音楽でも、何か共通の趣味を始めさえすれば、きっと横の繋がりができていくはずだ。

そんな白石さんの週末は忙しい。彼は、湘南の海岸の芝生にテントを立てる。名づけて「白石ベース」だ。

「日曜日の天気が良い時にのんびりと立てるんですよ。SNSで呼び掛ければ誰かしら顔を出してくれる。それを見て、次回にはその友達の友達もやってきます。そんな繋がりがどんどんできています。これも、サーフィンやボディビルと同じで、何かを始めて、続けていることです」

50代半ばになって、ボディビルを続けることを、諦めたくなる瞬間はないのだろうか。そう聞くと、彼は首を大きく横に振った。

「辞めた、と思わない限りは続けていることになりますよね。よくサーフィンでも『引退しました』と言う人がいますけど、やりたい時にやれば、引退なんて口にする必要ない。趣味に引退なんかないんです」

辞めたと口に出さない。辞めたと思わない。そうすれば、それは「続けていること」と同じ。白石さんはそんなふうにポジティブに考えている。

いっぽう、「絶対にやる」という考えからも脱却する。目標を立てたり、目標に厳密になったりし過ぎない。疲れた日や、残業の日にまでも無理してジムに行かなくたっていい。

むしろ、「何かを始めてみること」、もしくは「何かを再びやり始めてみること」。そして「それをちょっとずつだっていい、続けてみること」。決して根詰めず、ただ「続けてみる」。そうすれば、ちょっとずつ気持ちが変わってくる、そう白石さんは力説する。

「せっかく腕立てを毎日10回したんだから、〆のラーメンを今日は我慢しようかな。あるいは、ラーメンは食べちゃったけど、スープは我慢しようかな。そんなふうにちょっとずつ意識が変わってくるはずです」（白石さん）

最後に白石さんにとって筋トレとは？と質問した。

「私にとっては筋トレは、人生を救ってくれたものの、あくまでも一つです。『筋トレだけがすべてを解決する』とか、そういうのは好きじゃない。

私はたまたま、この人生をもう一度立て直すのは、筋トレがきっかけの一つだった。それを言いたくて、 SNSで毎日飲んでいる写真とか上げます（笑）。『それは両立できるよ』って。好きな言葉が『笑顔でいる時間は1秒でも長く』。筋トレはその手段の一つです」

筋肉と出会い、パートナーと出会い、友と出会う。1日の終わりに至福のお酒を飲むためにきょうも白石さんはベンチプレスを上げ続ける。

取材・文／加賀直樹