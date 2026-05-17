＜速報＞国内男子の最終組がティオフ 池田勇太はパー発進 勝亦悠斗が〇◎で単独首位に浮上
＜関西オープン 最終日◇17日◇茨木カンツリー倶楽部 東コース（大阪府）◇6734ヤード・パー70＞国内男子ツアーの最終ラウンドが進行している。トータル5アンダーで並ぶ池田勇太、小西たかのり、杉本スティーブの最終組が午前10時27分にティオフ。
【ライブフォト】小平智のアイアンショット これだけフェースを返します
7年ぶり通算22勝目を狙う池田勇太は2オン2パットの発進。小西たかのりと杉本スティーブもパーで滑り出した。最終組の2つ前の組で回る勝亦悠斗が1番（パー4）バーディ、2番（パー5）イーグルを奪い、トータル6アンダーで単独首位に立っている。 3日目を終えて首位が5アンダーという難セッティングで、3打差以内に13人がひしめく大混戦となっている。早い時間に出た塚田よおすけは前半9ホールを終えて3つ、岩田寛は6番を終えて2つ伸ばすなど、バーディが多く出る最終日となっている。 今大会は1926年に第1回大会が行われた日本最古のオープン競技。100年前に開催された茨木CC東コースに戻ってきた。最高気温は30度を超える予報が出ている。歴史と伝統の大会で熱い優勝争いが繰り広げられそうだ。 今大会の賞金総額は8000万円。優勝者には1600万円が贈られる
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞関西オープン リーダーボード
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