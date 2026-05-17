＜中間速報＞桑木志帆が単独トップ浮上 チャイェン2差、阿部未悠3差追走
＜Sky RKBレディスクラシック 最終日◇17日◇福岡雷山ゴルフ倶楽部（福岡県）◇6490ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、桑木志帆がトータル14アンダー・単独首位に立っている。
【LIVEフォト】ブレない理由はここ？ 桑木志帆のべた足スイング
2打差2位にウー・チャイェン（台湾）。3打差3位に阿部未悠、5打差4位タイには鈴木愛、吉田鈴、政田夢乃、一ノ瀬優希、ルーキーの鳥居さくらら9人が続いている。先週Vの河本結、昨年覇者の神谷そら、菅楓華らはトータル6アンダー・19位タイ。女王・佐久間朱莉はトータル5アンダー・25位タイにつけている。今大会の賞金総額は1億2000万円。優勝者には2160万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞最終ラウンドのリーダーボード
桑木志帆 プロフィール＆成績
ウー・チャイェン プロフィール＆成績
【前夜祭フォト】ギャップがすごい… 吉田鈴＆政田夢乃のドレス姿
日本勢は？ 米女子リーダーボード
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