人気レースクイーンの霧島聖子（34）が16日夜、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。黒のショートパンツ・コスチューム姿を披露した。

「Japan Cup Rd.1菅生 予選日 ありがとうございました」と感謝し、黒のショートパンツ・コスチューム姿の写真をアップ。「明日もよろしくねー！あと走行中の19号車のお写真もできれば欲しいなぁ！」とつづった。

霧島は、大阪府出身で、愛称は「せいこっこ」。2021年に「ミスFLASHグランプリ」を受賞。昨年2月に発売された人気ゲームシリーズ「龍が如く8外伝」にミナト区系女子・レースクイーンの聖子として出演している。スーパーGTデビュー11年目の今季は「ARTA MUGEN」「KCMG」「TEAM・POP・RACE」などのレースアンバサダーを務める。

今年2月にデジタル写真集「ミナト区の女王様」「かつてない自分に」を立て続けにリリースした。特技は歌で「RENNA」名義で歌手としても活動している。公式プロフィルは、身長1メートル65、スリーサイズはB86・W60・H88。血液型はAB。