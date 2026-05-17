俳優谷原章介（53）が17日、フジテレビ系「SUNDAYブレイク」（日曜午前7時）にメインキャスターとして生出演。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で16歳の少年4人が逮捕された件について、「背後に何かがいるんじゃないか」などと私見を述べた。

この事件は14日に発生。富山英子さん（69）が強盗に襲われ、20数カ所を刺されて死亡した。下野署捜査本部は強盗殺人容疑で、現場から逃走していた16歳の少年4人を相次いで逮捕した。匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）の関与を視野に、指示役がいるとみて捜査を進めている。

谷原は「僕の子どもと同じような年齢の子たちがあんなに残忍な、20数カ所刺したりだったりとか、バールで殴ったりとか、想像がつかないんです。背後に何かがいるんじゃないですか」とコメント。

スペシャルキャスターでお笑いコンビ、オズワルドの伊藤俊介も「間違いなくいるんじゃないですかね。そういう情報が16歳の少年に簡単に入ってきて、簡単に行動に移せる。この時点でこの倫理観の16歳が更生できると思えない」と断言した。

逮捕されたのが未成年ということもあり、谷原は「更生の機会は与えられるべきだと思う」とした上で、「同時に、僕たちとしてはこういうことを起こしたらどんだけの罰を受けて、どんだけ人生に損をするのか。それによって得られる（闇バイトの）利益と比べてどっちが得かということをキチンと家の中でも教えるべきだし、放送でも伝えていくべきだと思うんですけど。いつ、僕たちの個人的な情報が漏れているかも気をつけていかなければいけません」と呼びかけていた。