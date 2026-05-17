連休明けに助かる！材料3品「豚と小松菜の即席炒め」簡単献立

連休明けのこの時期は疲れが溜まりやすいことも。今日はパパっと簡単に作れる献立をご紹介。お家にあるもので作れるので、買い物に行く必要もありません。

豚肉・小松菜・卵を炒めて完成

お家にあるものでカラフルサラダ

余った海苔をおいしく味噌汁に

材料3つでメインおかず

メインおかずには豚肉・小松菜・卵を使います。小松菜はざく切りにしておき、豚肉には片栗粉と塩コショウを揉み込んでおきます。フライパンで卵を炒めて、小松菜と豚肉を入れて炒め合わせ、酒・しょうゆ・砂糖で味付けすればできあがり！彩りも良く、食欲もアップしそう。ご飯にもお酒にも相性抜群です。

豆腐や海苔を使った副菜を

サラダは豆腐・トマト・きゅうりを同じくらいの大きさに切り、酢やしょうゆ、ごま油などと和えるだけ。豆腐を入れることでたんぱく質の補給にもつながりますね。味噌汁には海苔を入れています。おにぎりで余った海苔などを湿気る前に使うワザとして、覚えておくと何かと便利です。

パパっと作れる簡単献立をご紹介しました。お家にある食品で簡単に彩りの良い夕食が作れますよ。ぜひ、今日の夕食の参考にしてみてください。（TEXT：若子みな美）