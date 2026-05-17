開催：2026.5.17

会場：ダイキン・パーク

結果：[アストロズ] 4 - 1 [レンジャーズ]

MLBの試合が17日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとレンジャーズが対戦した。

アストロズの先発投手は蠟緂威、対するレンジャーズの先発投手はジェーコブ・デグロムで試合は開始した。

1回裏、1番 ホセ・アルテューベ 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでアストロズ得点 HOU 1-0 TEX、3番 ヨルダン・アルバレス 8球目を打ってライトスタンドへのホームランでアストロズ得点 HOU 2-0 TEX

4回裏、4番 クリスチャン・ウォーカー 初球を打って左中間スタンドへのホームランでアストロズ得点 HOU 3-0 TEX、7番 ザック・コール 4球目を打ってライトスタンドへのホームランでアストロズ得点 HOU 4-0 TEX

7回表、1番 ジョク・ピダーソン 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 HOU 4-1 TEX

試合は4対1でアストロズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアストロズの蠟緂威で、ここまで2勝3敗0S。負け投手はレンジャーズのジェーコブ・デグロムで、ここまで3勝3敗0S。アストロズのＢ・アブレイユにセーブがつき、2勝2敗2Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-17 10:44:15 更新