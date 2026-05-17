開催：2026.5.17

会場：ターゲット・フィールド

結果：[ツインズ] 1 - 2 [ブリュワーズ]

MLBの試合が17日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとブリュワーズが対戦した。

ツインズの先発投手はコナー・プリ－リップ、対するブリュワーズの先発投手はローガン・ヘンダーソンで試合は開始した。

3回裏、4番 トレバー・ラーナック 4球目を打ってライトスタンドへのホームランでツインズ得点 MIN 1-0 MIL

4回表、5番 ルイス・レンヒーフォ 3球目を打ってサードゴロ しかしサードがエラーでブリュワーズ得点 MIN 1-1 MIL

6回表、1番 ジャクソン・チョウリオ 初球を打って左中間スタンドへのホームランでブリュワーズ得点 MIN 1-2 MIL

試合は1対2でブリュワーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブリュワーズのローガン・ヘンダーソンで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はツインズのコナー・プリ－リップで、ここまで1勝2敗0S。ブリュワーズのパトリックにセーブがつき、2勝2敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-17 10:44:17 更新