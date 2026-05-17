開催：2026.5.17

会場：ギャランティードレート・フィールド

結果：[Wソックス] 8 - 3 [カブス]

MLBの試合が17日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとカブスが対戦した。

Wソックスの先発投手はデービス・マーティン、対するカブスの先発投手はジェームソン・タイヨンで試合は開始した。

1回裏、3番 ミゲル・バルガス 3球目を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでWソックス得点 CWS 3-0 CHC

3回裏、2番 村上宗隆 3球目を打ってセンターへのホームランでWソックス得点 CWS 4-0 CHC、4番 コルソン・モンゴメリー 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでWソックス得点 CWS 5-0 CHC

5回裏、2番 村上宗隆 2球目を打ってセンターへのツーランホームランでWソックス得点 CWS 7-0 CHC

6回表、9番 ミゲル・アマヤ 2球目を打って左中間スタンドへのホームランでカブス得点 CWS 7-1 CHC

6回裏、6番 アンドルー・ベニンテンディ 6球目を打って右中間スタンドへのホームランでWソックス得点 CWS 8-1 CHC

9回表、8番 ピート・クローアームストロング 2球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでカブス得点 CWS 8-3 CHC

試合は8対3でWソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はWソックスのデービス・マーティンで、ここまで6勝1敗0S。負け投手はカブスのジェームソン・タイヨンで、ここまで2勝3敗0S。

なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で4打数、0安打、0打点、打率は.263。さらに、Wソックスの村上宗隆はこの試合で3打数、2安打（2HR）、3打点、打率は.236となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-17 10:54:16 更新