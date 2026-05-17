HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』より「episode SAKURA」が公開され、1万4000人の頂点に立ち、見事"ファイナルピース"の座を射止めたSAKURAの現在のビジュアルに驚きの声が上がった。

【映像】痩せた！LAに拠点を移した現在のSAKURAのビジュアル

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。応募総数1万4000人の中から選ばれ見事デビューを掴んだのはSAKURA（飛咲来・15歳 ※参加時の年齢）。SAKURAはアメリカ出身のエミリー（20歳）、スウェーデン出身のレクシー（21歳）、ブラジル出身のサマラ（20歳）とともに4人組のグローバルガールズグループ「SAINT SATINE」として今年全米デビューする。

最終合格者として名前を呼ばれた瞬間、両手で顔を覆って泣き崩れたあの日から数か月。現在のSAKURAは、全米デビューに向けて多忙を極める毎日を送っている。カメラに向かって「皆さん、こんにちは！SAINT SATINEのSAKURAです！今デビューに向けて歌とダンスと英語を頑張っています」と元気に挨拶するSAKURA。少し伸びた髪にウェーブがかかり、メイクアップしたSAKURAは以前よりグッと大人っぽくなった印象だ。

現在の生活について、SAKURAは「選ばれてからは、まず日本に2日間くらい帰って、そのあとすぐ韓国の方に行って、今LAに来てもうすぐ2ヶ月くらい経とうとしてます」と拠点を海外へ移したことを報告。「今はこっちでは、ワークアウトクラスだったりとか、ヨガクラスだったりとか、あとはダンスとか歌とかラップとか、今いろんなことやってます」と、アーティストとしてのスキルを磨く日々を送っていることを明かしていた。

視聴者からは「めっちゃ美人になってる！」「痩せた？」「超大人っぽい」「スタイルめちゃいい」などの声が上がっていた。