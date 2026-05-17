将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）に糸谷哲郎九段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負第4局が5月17日、大阪府高槻市の「高槻城公園芸術文化劇場」で2日目の対局が行われている。午前10時を迎え、両者に2日目午前のおやつが提供された。

【映像】圧倒的クリーム量！藤井名人が選んだ午前のおやつ

ストレート防衛と4連覇に向けて対局に臨む藤井名人が選んだのは、「シュークリーム」と「ティーラテ（アイス）」。こちらは高槻市内の人気スイーツ店が手掛ける一般公募メニューだ。ザクザク食感のクッキーシューの中に、パティシエが一から手作りした濃厚カスタードクリームが溢れんばかりに詰め込まれている。こだわりの地卵や乳製品を使用し、甘さ控えめで素材と製法にこだわり抜いた自慢の一品だ。

画面に大ボリュームのシュークリームが映し出されると、ABEMAの中継に出演した山川泰熙四段（27）と武富礼衣女流二段（26）は「クリームがパンッパン！」と大興奮。視聴者からも「うわー！うまそう」「これは絶対うまいやつ」「ぎっしりクリームある」「ザクザク系のシューいいよね」「クリームたっぷりやないか！クリーム量すご、、」と驚きと絶賛の声が殺到し、コメント欄は一時「シュークリーム食べたくなってきた」といった声で溢れかえった。

一方、背水の陣で反撃を目指す糸谷九段は、「将棋のまちのくるみあんぱん」と「アメリカーノ（アイス）」をオーダーした。こちらは市内のベーカリーが提供する、けしの実で将棋の駒を表現したこだわりのパン。北海道十勝産の小豆に、脳を活性化させるくるみを合わせ、さらに香りのいいよかんで「いい予感」と良い閃き（ひらめき）が生まれるようにとゲンを担いだ、まさに勝負に挑む棋士のために作られた一品だ。ファンからは「美味しそう」「くるみとあんは合いそう」「合うなこれは」と、その絶妙な組み合わせに納得のコメントが寄せられていた。

（ABEMA／将棋チャンネルより）